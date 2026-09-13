英超︱白禮頓作客5：0大勝十人高雲地利　林柏特領軍開季4連敗

撰文：吳慕兒
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英超聯賽周日賽事，先由升班馬高雲地利迎戰白禮頓。名將林柏特領軍的高雲地利，升上英超後開季頭3仗全敗，今仗主場面對白禮頓，遭對手反客為主，半場落後一球，53分鐘更因艾禾尼爾紅牌被逐少踢一人，終以0：4落敗，開季4戰全負，未能得分續居榜末。

英超︱白禮頓作客擊敗高雲地利。（路透社）

林柏特領高雲地利時隔25年重返英超　開季4連敗

林柏特2024年11月底接手帶領高雲地利，上季領軍在英冠封王，時隔25年今季重返英超，可是未能有個好開始。首輪0：3負上屆冠軍阿仙奴，接下來連續兩場以0：1僅負侯城和曼城表現雖不俗，但無分落袋。今仗主場面對白禮頓，初段與白禮頓互有攻勢，但35分鐘希臘前鋒高斯達拉斯（Charalampos Kostoulas）一次精彩個人演出，為白禮頓先開紀錄，半場領先一球。

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英超︱耶古爾（Malick Yalcouyé）下半場初段為白禮頓射成2：0。（路透社）

下半場初段再失一球　艾和尼爾紅牌被逐無力回天

下半場初段，白禮頓由耶古爾（Malick Yalcouyé）再入一球，加上高雲地利前鋒艾和尼爾（Taiwo Awoniyi）開肘擊中對手迪古柏面部，53分鐘被球證以紅牌逐出場，十人應戰下高雲地利已無力回天。

英超︱高雲地利前鋒艾和尼爾（藍衫）開肘擊中對手迪古柏面部，紅牌被逐。（路透社）

尾段連失三球　白禮頓中堅離門30碼轟入「世界波」

70分鐘高雲地利被罰十二碼，柏斯高哥斯（Pascal Groß）主射得手，加上中堅李維士鄧克（Lewis Dunk）83分鐘離門近30碼無人看管下射入「世界波」，以及補時4分鐘瑞典年輕中場艾耶利（Yasin Ayari）再入一球，白禮頓大勝高雲地利5：0。

英超︱柏斯高哥斯（Pascal Groß）的十二碼為白禮頓70分鐘領先至3：0。（路透社）

白禮頓升上第四　零分高雲地利續局榜末

白禮頓順利全取3分，開季2勝1和1負，與車路士同得7分，並憑較佳得失球暫列第四位。高雲地利開季4戰全敗，續以0分排在榜末。

英超︱中堅李維士鄧克（Lewis Dunk）83分鐘離門近30碼無人看管下射入「世界波」，被隊友包圍慶祝。（路透社）
英超︱高雲地利主帥林柏特。（路透社）
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