英超｜熱刺開季4輪零入球兼未嘗一勝　迪沙比歎傷病多磨合時間短

北倫敦雙雄開季命運迥異，阿仙奴強勢拿下4連勝，另一邊廂熱刺卻再度深陷泥沼。周日（13日）凌晨結束的英超第4輪賽事中，熱刺主場0：0悶和愛華頓，開季4戰未嘗一勝。更讓球迷絕望的是，球隊至今依然未有任何聯賽入球，藉兩場和局獲得2分，排在積分榜第17位。賽後主場球迷難以接受，噓聲四起，面對群情洶湧，領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）解釋現存問題並致歉。



英超︱熱刺對愛華頓狂攻未果失自信 1分落袋已屬幸運

熱刺主場對愛華頓，比賽初段熱刺場面佔優，開賽僅5分鐘，中堅雲赫基（Jan Paul van Hecke）門前射門高出，隨後左閘安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）窄角度施射被愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）撲出。

英超第4輪，熱刺主場0：0和愛華頓。（Retuers）

之後愛華頓逐漸反客為主，上半場補時階段中場占士加拿（James Garner）主射罰球，皮球在門線前彈地，熱刺門將堅斯基（Antonin Kinsky）飛身撲出。不過下半場堅斯基向對手「送禮」，將皮球直接傳給愛華頓中場迪斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall），幸好他將功補過擋出賀爾射門。最終雙方踢成0：0，熱刺全場控球率達62%，但射門次數僅以12：11較愛華頓多一次，而兩軍均有入球機會。

熱刺今夏豪擲4億英鎊重建 開季陷連續4場零入球尷尬

比起失分，更糟糕的是熱刺開季至今尚未在英超聯賽取得入球，目前只有熱刺與升班馬高雲地利仍未有入球。零入球尷尬數據無疑狠摑球會管理層，今夏熱刺花費4億英鎊簽入多員新兵，當中包括巴西翼鋒沙雲奴（Savinho）及埃及前鋒馬莫殊（Omar Marmoush），結果卻換來連續360分鐘入球荒。

熱刺今季夏窗豪擲4億鎊未能換來入球與勝利。（Retuers）

熱刺主帥迪沙比：陣中傷兵多兼磨合時間不足

迪沙比賽後解釋：「我們在頭30分鐘錯失黃金機會，信心大受打擊。」開季連續4場未嘗一勝，迪沙比認為傷病與磨合時間短為主要原因，「我們起步較遲，兩星期前才和馬莫殊、沙雲奴、蘇蘭基（Dominic Solanke）、占士麥迪臣（James Maddison）一起練習。很多球員參加了世界盃，情況就是這樣……馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）、雲迪雲（Micky van de Ven）在季前賽受傷，他們無法訓練，蘇蘭基亦有傷患。」

熱刺主帥迪沙比稱球隊傷兵多，球員一起練習時間不足。（Retuers）

雖然熱刺又回到護級行列，迪沙比表示現在比他上季瀕臨降班時接手，情況已好很多：「我上季來的時候情況十分糟糕，你知道嗎？十分糟糕，我再講一遍。一直以來，雖然不是樂觀，但很現實。現在我已經解釋過，我很抱歉結果不如人意，但這並非立竿見影，對吧？今天我們打出團隊精神。我們沒有入球，亦沒有贏球，但我覺得今天和對森林的比賽，我們打出團隊精神。至於球員的態度和行為，我沒什麼可說。我告訴他們要保持冷靜，不要因為沒入球、沒贏球就失去信心。」