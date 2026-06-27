葡萄牙前鋒祖達離世周年在即　尼維斯：我每天仍跟他說話︱世界盃

從未贏過世界盃的葡萄牙，今屆增添多一分動力，去年前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）不幸與弟弟遇上車禍雙雙離世，永遠停留在28歲，全隊將帥均渴望為他一圓世界盃冠軍的夢想。

祖達有名是個「友誼先生」，由球會到國家隊，很多隊友均與他關係親厚如兄弟，不過最難過一人，莫過於跟他認識最久、從葡萄牙青年軍、波圖、狼隊到成年國家隊一直陪伴左右，也是他婚禮伴郎的魯賓尼維斯（Rúben Neves）。祖達離世接近一周年，尼維斯近日談到：「我每天仍會跟他說話，無論發生什麼特別事情，都會繼續傳訊息給他。」

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祖達結婚時，尼維斯是他的伴郎。（IG）

葡萄牙陣中的「26+1」 「我們要為祖達夢想而戰」

去年6月葡萄牙贏得歐洲國家聯賽（歐國聯）冠軍，不足一個月後，祖達便在車禍中離世。今屆世界盃是祖達死亡後葡萄牙國家隊參加的首項大賽，球隊不時都惦記着他。主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）公布大軍一刻時特別添上他的名字，「+1」代表已故的祖達，「他是我們的力量與快樂。失去迪奧高是個不能忘記而且非常困難的時刻……我們要為他的夢想而戰，他在國家隊一直是個榜樣，迪奧高祖達的精神、力量和行為就是那個+1，直到永遠。」

葡萄牙所有成員手腕上均戴上一條採用葡萄牙國旗上紅綠雙色的手帶，綠色一邊印有今屆所有參賽球員名字，紅色那邊只有迪奧高祖達的名字，中間以葡萄牙球衣上的足總徽章相隔。中場域天拿（Vitinha）透露，這條手帶是葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）在球隊出發前親自贈送的禮物，設計完全符合國際足協的場上裝備新規格。一班球員都非常感恩並珍惜這份心意，一致決定要戴着它踏上世界盃征途。

C朗及葡萄牙全隊上下手腕都戴著紀念迪奧高祖達的腕帶出戰今屆世界盃。（Instagram@433）

兩星期內由伴郎到扶歷 情如真正手足

葡萄牙大軍沒有人不想念祖達，然而與他情同手足的魯賓尼維斯，定必是最傷心一人。二人年紀只差不足3個月，從小已在國家梯隊認識，一同效力波圖和狼隊期間成為摯友，祖達去年6月結婚時，他正是伴郎。不料婚禮後未夠兩星期便遇上不測，祖達舉行喪禮期間尼維斯正隨球會希拉爾在美國出戰世界冠軍球會盃，他比賽完匆匆趕回葡萄牙為祖達扶靈並協助打點一切，一直在祖達遺孀Rute Cardoso身邊送上支持。

當時他曾在Instagram分享二人歷年來多張合照，並以長文悼念：「小蟲，無論你身在何方我知道你一定會看到這段文字。我們從來不會如此婆媽，現在我或許有點後悔，但你知道你對我如何重要，正如我對你是多麼重要一樣。超越一般友誼，我們已是家人，就算你現在決定簽下一張進一步遠離我們的合約，也不會因而停止。」

「當我入選國家隊，無論在餐桌上、隊巴上、飛機上……你仍會坐在我身邊，你會像一直以來那樣在我身旁。讓我們繼續一起笑，一起計劃將來，分享彼此的人生。我會確保當你在遠方想着我們、等待着我們時，你永遠常在，你所愛的人永不欠缺任何東西。」

「生命把我們連繫在一起，如今它不能分開我倆。我們曾共同達到一些偉大成就，並且尚有很多事情要做。我知道，我們能夠做到。從今天開始，你跟我一起踏進球場，我們將會在那個我們相遇的夢台，繼續並肩作戰。Diogoal（祖達的花名），你是我最喜愛的麻煩精，我愛你。」

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祖達伴郎魯賓尼維斯：「我每天仍會跟他說話」

7月3日便是祖達離世一周年，尼維斯開腔談到他如何克服哀痛，「只有幾個人知道，我仍會跟他說話。我們和Rute和迪奧高有個WhatsApp群組，那個群組仍在，而我們會在那裏繼續傾談，無論何時有什麼特別事情發生。我已將對話儲存在我的WhatsApp，所以我能夠繼續給他傳訊息。」尼維斯形容，得悉祖達離世那天是人生中最難過的一天。

魯賓尼維斯曾是葡萄牙國家隊必然正選，球隊在中場位置人才輩出，來到今屆主帥馬天尼斯排出的4-2-3-1陣式中，傾向以域天拿和祖奧尼維斯兩個效力巴黎聖日耳門（PSG）的球員鎮守中場中路，然後以般奴費南迪斯在二人前方策動攻勢，2023年離開狼隊後轉戰沙特聯賽的尼維斯出場機會大減。上屆葡萄牙戰至8強，尼維斯在5場比賽4次正選1次後備，全數有份出場，今屆易帥後首兩場分組賽尚未有機會落場，不過就如祖達生前一樣，相信尼維斯不論在國家隊有什麼角色，一樣會全力貢獻自己助葡萄牙爭冠，一圓摯友生前和他的共同夢想。

尼維斯左小腿紋上他跟祖達擁抱的紋身。（Getty Images）

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