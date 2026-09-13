英超｜阿仙奴作客挫新特蘭開季4連勝　對手獲判十二碼惹怒阿迪達

英超第4輪，阿仙奴藉中場新兵般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães）及翼鋒沙卡（Bukayo Saka）入球，以2：0擊敗新特蘭，開季4連勝續居榜首。然而三分落袋，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）因下半場新特蘭獲得的一個爭議十二碼怒氣難消，賽後依然意難平，發炮表達對球證判決的不滿。



阿仙奴作客新特蘭下半場56分鐘，阿仙奴後衛干沙（Ezri Konsa）在無球狀態下，與新特蘭後衛丹尼爾保拉特（Daniel Ballard）互相拉扯後雙雙倒地，球證指向十二碼點。儘管門將大衛拉耶（David Raya）將新特蘭中場安素拿菲爾（Enzo Le Fee）主罰的極刑撲出，保住阿仙奴清白之身，之後槍手取得兩個入球以2：0獲勝，順利全取三分，但阿迪達在賽後餘怒未消。

當時兩軍仍踢成0：0平手，阿迪達認為一次判罰可能改變比賽，因此賽後怒轟十二碼判罰，「這是一場重大的勝利，但球證可以改變比賽走向，結果可能會不一樣。」

阿仙奴挫新特蘭開季4連勝 主帥阿迪達賽後仍怒轟球證

「（球證判決）它可能會改變賽季走向，甚至改變冠軍歸屬。為確定這點，我已經看過10次錄影。我從事足球行業27年，無論在任何情況、任何級別、任何聯賽，這球都不會是十二碼。我當時是在現場觀看，我認為這球根本無可能判罰十二碼……干沙什麼都沒有做，這（十二碼判決）差點讓我們輸掉比賽，也讓我們失去勢頭。我真的很難過，這根本不應該發生。」

阿迪達賽後對新特蘭獲得那記十二碼大感不滿。（Retuers）

古馬雷斯射入加盟首球：「這是個美好時刻」

古馬雷斯夏窗以7500萬鎊（約7.9億港元）由紐卡素轉投阿仙奴，8月下旬阿迪達證實他因腹股溝輕傷需要短暫休戰，開季首輪避戰，次輪對維拉後備上陣19分鐘，上場對車路士再列後備未有上陣，古馬雷斯今仗半場入替利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly），旋即在58分鐘一展功架，以一記「世界波」打破僵局，為阿仙奴射成1：0。

古馬雷斯取得加盟阿仙奴首個入球。（Retuers）

古馬雷斯對為阿仙奴攻入首個入球感到興奮：「大家都知道我在開季遇上困難，短時間內遇上傷病，但我很高興能夠重回賽場。射入一個漂亮入球，對我和家人來說都是一個美好時刻。大家都知道我在紐卡素有過一段輝煌歷史，現在我正努力在這裡創造新的歷史。」