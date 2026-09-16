英聯賽盃｜富咸作客3：2勝韋斯咸　賓福特作客2：1勝雷丁

英格蘭聯賽盃周三（16日）凌晨進行第三圈賽事，富咸作客3：2險勝韋斯咸，賓福特作客2：1戰勝英甲球隊雷丁。



英格蘭聯賽盃｜摩拉圖頭槌頂入上半場早段為韋斯咸追平1：1。（Retuers）

富咸3：2勝韋斯咸 皇馬新兵柏拉斯奧斯貢獻一傳一射

富咸較週末英超賽和利物浦的正選陣容作出多達9個輪換，開賽僅13分鐘，今夏從皇家馬德里加盟的年輕中場施薩柏拉斯奧斯（César Palacios）左路傳中，洛迪高梅尼斯（Rodrigo Muniz）頭槌破網，為富咸先開記錄。僅3分鐘後，馬夫洛柏路斯（Konstantinos Mavropanos）頭槌二傳，摩拉圖（Morato）接應頭槌頂入追平1：1。

英格蘭聯賽盃｜柏拉斯奧斯今場貢獻1入球1助攻，幫助富咸作客以3：2險勝韋斯咸。（Retuers）

37分鐘，施薩柏拉斯奧斯單刀建功，幫助富咸再次領先。惟韋斯咸前鋒柏保路（Pablo Felipe Pereira de Jesus）半場前窄角度補中，兩隊打成2：2返回更衣室。

易邊後，兩軍互有攻守，直到78分鐘，富咸前場逼搶成功，今夏從曼城加盟的波普（Oscar Bobb）藉個人能力禁區邊引球推進起腳射入地波，助富咸3：2再次領先並保持勝局至完場，順利晉級聯賽盃第四圈。

英格蘭聯賽盃｜富咸主帥艾比路亞對球隊上半場失太多球感到不滿。（Retuers）

富咸雖然贏波晉級，但主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）對球隊半場失兩球感到不滿，「中場休息時我有些失望，我一直在想，我們為何會失兩球。對我來說，失球太容易了。我們需要在這方面有所改進，防守時我們需要更加積極主動。最後我們需要一次精彩的撲救，如果我們不夠積極主動，我的職責就是督促我的球員們必須加倍努力。」

賓福特2：1雷丁 卡華路時隔10個月復出即建功

賓福特作客英甲球隊雷丁，前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson）開場3分鐘的入球，為賓福特先開記錄。

英格蘭聯賽盃｜哥林威爾遜為賓福特先開記錄。（Retuers）

上半場補時法比奧卡華路（Fábio Carvalho）單刀建功，賓福特擴大領先至2：0。今場是卡華路自2025年11月因前十字韌帶受傷倦勤至今，首次為一隊上陣，想不到甫復出即取得入球。卡華路賽後難掩激動：「這太不可思議了，簡直是一種恩賜。過去幾個月非常艱難，但我很高興能夠再次踏足球場。在5000名作客球迷面前比賽，他們的打氣聲一直鼓勵着我們。」

英格蘭聯賽盃｜法比奧卡華路時隔10個月傷癒復出後取得入球。（Retuers）

雷丁在72分鐘由保迪奧干拿（Paudie O'Connor）頭槌入球「破蛋」，不過賓福特守住2：1勝果至完場，順利晉級。