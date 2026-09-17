英聯賽盃｜曼聯陷困境主場兩連敗卡域克被噓　創50年以來最差紀錄

英格蘭聯賽盃第3圈，曼聯在主場奧脫福開局10分鐘便領先兩球的極佳形勢下，最終以2：3遭白禮頓反勝淘汰出局，自1976年以來首度在主場領先兩球下輸球，連續兩年聯賽盃止步16強。主帥卡域克（Michael Carrick）對此坦言承擔全部責任。



卡域克年初以看守主帥身份接掌曼聯，16場僅2負並帶領球隊重返聯賽三甲鎖定歐聯席位，於5月正式「坐正」。然而「紅魔主帥魔咒」再次應驗，曼聯今季開局走勢下滑，6戰僅在實力一般對手身上取勝，聯賽擊敗升班馬葉士域治及歐聯首輪贏沙巴FC。近兩仗主場賽事更是表現糟糕，先是在多打一人近50分鐘下0：1不敵同城死敵曼城，今仗再遭白禮頓反勝。比賽未完已有大批球迷提前離場，留下的球迷亦發出鋪天蓋地的噓聲。賽後球隊更遭球迷質問：「到底在踢什麼？」卡域克口碑大跌，球迷從寄予厚望到質疑，不過他表示不會因此感到困擾。

曼聯球迷賽後爆發噓聲，表達對球隊近期戰績不佳的不滿。（Retuers）

面對信任危機，卡域克回應指自己早已鍛鍊出強大心理：「這取決於你如何應對。你必須找到一種能夠克服困難、發揮自身最大潛能的方式來應對。無論你用什麼方法，只要你內心充滿動力和自信，相信我們能夠贏得比賽。我們今晚被淘汰出局了，球隊上下的情緒遠不止於此。如果我們能再次贏得比賽，一切就都有可能朝著不同的方向發展。」

被忽視的小將以及天才球員風波

曼聯19歲小將舒亞拉斯（Shea Lacey）於8分鐘先開記錄，這是他首次代表曼聯一線隊正選出場並攻入處子球，成為自2016年2月拉舒福特（Marcus Rashford）以來，第一位在曼聯首次正選中入球的U19球員。然而因曼聯輸球，小將的里程碑時刻最終在全場球迷的噓聲與落寞中倉卒收場。

舒亞拉斯射入在曼聯的首個入球，然而因曼聯輸球，小將的里程碑時刻最終在全場球迷的噓聲與落寞中倉卒收場。（Retuers）

卡域克賽後為小將打抱不平：「舒亞拉斯入球時刻，對他、他的家人、朋友和整個青訓營來說都是一個非常棒的時刻，但這樣的時刻，卻不幸被球迷遺忘，太可惜了。」

近期另一名深陷風波的15歲希望之星JJ Gabriel亦被提及。JJ Gabriel上季獲評英超U18年度最佳球員，在U18聯賽中攻入23球，足總青年盃中攻入3球，幫助球隊打入U18聯賽盃決賽和足總青年盃決賽，並有望在今場聯賽盃中代表一線隊出場。但近期JJ Gabriel因對球會為其規劃的上陣與發展路徑感到疑慮，在缺席訓練後向球會提交正式取消註冊申請，意圖自由轉會。由於JJ Gabriel擁有愛爾蘭護照，一旦其取消註冊獲批，他將可在下月年滿16歲時以極低補償金自由轉會至歐洲豪門，包括皇家馬德里、巴塞隆拿及拜仁慕尼黑等強隊均在密切關注。

卡域克認為要謹慎對待JJ Gabriel問題。（Retuers）

卡域克在記者會談及此事時態度謹慎，表示：「他還只是個少年，才15歲。對我來說，從球會的角度來看，在照顧年輕球員，關注他們的福利、身心健康以及讓他們獲得更多曝光機會方面，我們必須格外謹慎。」