英超｜阿仙奴主場2：0挫新特蘭　開季4連勝續排榜首

周日（9月13日）英超賽事，阿仙奴作客2：0擊敗新特蘭，開季4連勝，續居榜首。



英超｜沙卡建功助阿仙奴主場2：0挫新特蘭。（路透社）

英超應屆冠軍阿仙奴延續開季強勢，即使下半場初段一次爭議判決，對手新特蘭52分鐘獲得一記十二碼，但門將大衛拉耶成功撲出，助槍手力保不失。僅6分鐘後，阿仙奴便由新加盟的古馬雷斯射入一記「世界波」領先。戰至補時8分鐘，翼鋒沙卡為阿仙奴主射十二碼中鵠，為槍手鎖定2：0勝局。

阿仙奴開季連贏4場，以12分高佔英超榜首；今夏易帥後未嘗一敗的曼城，周日晚上作客曼聯。