英超｜阿仙奴主場2：0挫新特蘭 開季4連勝續排榜首
撰文：洪怡霖
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周日（9月13日）英超賽事，阿仙奴作客2：0擊敗新特蘭，開季4連勝，續居榜首。
英超應屆冠軍阿仙奴延續開季強勢，即使下半場初段一次爭議判決，對手新特蘭52分鐘獲得一記十二碼，但門將大衛拉耶成功撲出，助槍手力保不失。僅6分鐘後，阿仙奴便由新加盟的古馬雷斯射入一記「世界波」領先。戰至補時8分鐘，翼鋒沙卡為阿仙奴主射十二碼中鵠，為槍手鎖定2：0勝局。
阿仙奴開季連贏4場，以12分高佔英超榜首；今夏易帥後未嘗一敗的曼城，周日晚上作客曼聯。
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