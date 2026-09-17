U20女足世界盃｜中國隊互射十二碼4：5不敵意大利　無緣八強

【足球】2026年U20女足世界盃16強周三（16日）在波蘭索斯諾維茨舉行，中國加時後仍然與意大利踢成1：1，最終在互射十二碼中以4：5惜敗，無緣八強。



本場比賽，意大利在控球和進攻上佔據一定優勢。第34分鐘，阿皮亞（Karen Appiah）幫助意大利打破僵局。中國隊隨後努力尋找反擊機會，但未能在上半場追平。

中國U20女足在互射十二碼中4：5惜敗意大利無緣世界盃8強。（Getty Images）

換邊再戰，中國隊加強前場攻勢。第73分鐘，王丹彤在對方禁區外踢出一腳似傳似射的高球，意大利隊門將貝利（Viola Bartalini）撲救脱手，不慎擺烏龍，中國隊將比分追至1：1。此後雙方均未能再次改寫比分，比賽進入加時賽。

加時賽中，兩隊體能均出現明顯下降，但在防守端依然保持專注。加時賽戰罷，比分仍為1：1，比賽進入互射十二碼。意大利隊五球全中。中國隊第五球射斜，最終遺憾告負。

中國U20女足隊長、門將劉晨說：

希望回去好好總結我們的不足。扳平比分，走到互射十二碼，我們已經很棒了。我們的進步空間還很大。

中國U20女足主教練王軍表示，相比於2019年成年女足世界盃中國隊0：2不敵意大利隊，這場比賽讓人們看到了進步，為女足姑娘們感到自豪。

40天的選拔、集訓，再到比賽，我覺得這些球員已經盡到她們最大的努力，這次與不同大洲隊伍交手，我們已經展現出積極進取的部分，可能在實力層面我們還有差距，不過沒關係，我們可以慢慢來。這次賽事是我們發起反擊的信號。

中國隊本屆賽事時隔八年重返U20女足世界盃。小組賽中，中國隊先後以5：0戰勝新喀里多尼亞隊、0：0戰平尼日利亞隊、1：3負於西班牙隊，以1勝1平1負的成績躋身16強。

當天進行的另外三場16強賽中，巴西與美國在加時後仍打成1：1，巴西隊最終在互射十二碼中以5：4（總比分6：5）勝出；西班牙2：0擊敗葡萄牙；韓國1：0淘汰阿根廷。四分之一決賽中，巴西將對陣西班牙，意大利將迎戰韓國。

相關閱讀：U20女足世界盃｜中國隊0：0尼日利亞 下場打和西班牙即出線16強