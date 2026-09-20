歐國聯｜杜慈點兵阿歷山大阿諾特彭馬回歸　英格蘭名單換血10人

【足球】「三獅軍團」英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）星期五（9月18日）公布了新一期國家隊大名單，此前被排除在世界盃陣容之外的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）和高爾彭馬（Cole Palmer）雙雙回歸，攜手出征歐洲國家聯賽。



效力於皇家馬德里的右後衛阿歷山大阿諾特自2025年6月以來，便未再代表英格蘭出戰，而車路士前鋒高爾彭馬則憑藉本賽季的出色狀態入選，兩人的回歸填補了此前缺席世界盃陣容的遺憾。

車路士前鋒高爾彭馬。（Reuters）

談及兩名球員的回歸，杜慈在新聞發布會上解釋：

我認為高爾彭馬需要證明自己。阿歷山大阿諾特也是如此，他從未被我們排除在可選範圍之外。現在是他展示實力、來到集訓營並展現最佳狀態的機會。

與此前出征美加墨世界盃的那份名單相比，杜慈此次做出了10處人員調整。除了阿諾特和高爾彭馬外，利維斯賀爾（Lewis Hall）、利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）和卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）也重返國家隊。

此外，利物浦翼鋒恩古莫亞（Rio Ngumoha）、愛華頓後衛班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）、般尼茅夫中場阿歷斯史葛（Alex Scott）和白禮頓門將積臣史迪利（Jason Steele）也入選了27人名單。

「三獅軍團」英格蘭主帥杜慈召開發佈會公佈本屆英格蘭歐國聯名單。（Reuters）

杜慈同時棄用了曾參加世界盃的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）、艾雲東尼（Ivan Toney）和馬度基（Noni Madueke）。此外，菲爾科頓（Phil Foden）、基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）和禾頓（Adam Wharton）等也未能獲得徵召。

三獅將於9月26日開啟歐國聯征程，在溫布萊球場迎戰世界盃冠軍西班牙，三天後作客捷克。之後將在10月作客克羅地亞和主場迎戰捷克。英格蘭剩餘的兩場比賽將於11月進行。

雲邦美率比利時出征 兒子首入選荷蘭國家隊

「歐洲紅魔」比利時國家隊新帥雲邦美（Mark van Bommel）當天也公布最新一期大名單，其中皇馬門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）因傷缺席，引發不少討論。

皇馬門將高圖爾斯因傷缺席本屆比利時歐國聯名單。（Reuters）

此次大名單中，奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）和盧卡古（Romelu Lukaku）依舊是比利時的靈魂人物，而高圖爾斯的缺席無疑是一個不小的損失。儘管球隊召入拉文斯（Senne Lammens）等新秀，但面對意大利、法國和土耳其這樣的強隊，恐怕難保龍門不失。

值得一提的是，雲邦美的兒子魯賓（Ruben van Bommel）也在同天首次入選荷蘭國家隊。他在記者會上獲悉兒子入選的消息後說：

我為他感到非常自豪，就像任何一名父親看到兒子入選國家隊時那樣。我自己也曾為國家隊效力，那是球員能達到的最高水平。

這名效力於燕豪芬（PSV Eindhoven）的球員將在新帥沙維（Xavi Hernandez）麾下，與雲迪積克（Virgil van Dijk），以及無緣美加墨世界盃的祖利安添巴（Jurrien Timber）、費林邦（Jeremie Frimpong），出戰本月尾的歐國聯比賽。

比利時的首場比賽將於9月25日在客場對意大利；而就在前一天，荷蘭將在主場迎戰德國，開啟歐國聯的征程。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】