歐霸｜奈梅亨門將兩度送禮　祖雲達斯新星建功5：0大勝

【足球】歐霸盃首輪比賽在香港時間星期五（9月18日）全部結束。祖雲達斯主場5：0大勝荷蘭球隊奈梅亨，對方門將波爾斯特（Robin Polster）的兩次失誤成為比賽轉折點。



比賽第九分鐘，波爾斯特就出擊判斷失誤，讓祖雲達斯邊鋒尼高干沙利斯（Nico González）搶在他之前斷下皮球，幫助主隊首開紀錄。

歐霸盃首輪祖雲達斯主場5：0大勝荷蘭球隊奈梅亨。（Reuters）

第24分鐘，阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）擴大領先，禾達美迪（Nick Woltemade）隨後又攻入十二碼球，幫助祖雲達斯上半場以3：0領先。

換邊再戰，薛基施歷（Zeki Celik）在第75分鐘將比分擴大至4：0。隨後波爾斯特再次棄門出擊，卻沒能將球解圍，被高路梅安尼（Randal Kolo Muani）過掉。面對空門，高路梅安尼帶球到門線邊緣後輕鬆得分，幫助祖雲達斯鎖定5：0的大勝。

馬賽延續慘淡開局

同日，法甲球隊馬賽客場1：4不敵土耳其的比錫達斯。馬賽本賽季的糟糕開局仍在延續。球隊此前已在法甲遭遇三連敗，如今又在比錫達斯面前遭遇一場慘敗。土耳其球隊下半場連進三球，最終取得大勝。

馬賽客場1：4不敵土耳其的比錫達斯。（Reuters）

蘇格蘭冠軍些路迪同樣遭遇尷尬失利，主場以1：3不敵匈牙利球隊費倫斯華路斯。而在倫敦，英超球隊水晶宮上半場三度攻破球門，最終4：0輕取波蘭球隊列治普斯納。

另一支英超球隊般尼茅夫客場2：1擊敗西班牙的皇家蘇斯達。挪威球隊利勒斯特倫則在聯賽階段首場比賽主場1：2不敵葡萄牙球隊托倫斯。

較早時候，希臘球隊OFI克里特主場2：0擊敗德國的賀芬咸；薩爾茨堡則客場1：0戰勝保加利亞球隊索菲亞利夫斯基。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】