歐國聯｜施丹執掌法國隊公布名單　棄用兩巨星　麥巴比續任隊長

【足球】施丹（Zinedine Zidane）在接替功勳名帥迪甘斯（Didier Deschamps）執掌法國國家隊教鞭後，發布任內首張國家隊大名單時，確認麥巴比（Kylian Mbappé）將繼續擔任法國隊隊長。



皇家馬德里超級球星麥巴比在剛剛過去的世界盃上以隊長身份表現亮眼，並以10個入球榮膺賽事金靴獎。在法國隊於準決賽中不敵最終奪冠的西班牙隊後，迪甘斯長達14年執教生涯宣告終結，他執教生涯的最高光時刻當屬2018年率隊捧起世界盃。

法國足球隊前主帥迪甘斯（右）。（路透社）

現年54歲的金球獎得主施丹球員時期曾與迪甘斯並肩作戰，聯袂贏得1998年世界盃和2000年歐洲盃。他在今年7月底簽下四年合約，正式被委任為法國隊新主帥。

施丹執教法國隊的首戰將是下星期五（25日）在歐洲國家聯賽中客場挑戰土耳其，隨後於9月28日作客布魯塞爾對比利時。施丹的主場首戰則將於10月2日在法蘭西體育場對意大利，三天後他們將繼續在主場迎戰比利時。

在這份全新的國家隊大名單中，曾因在2006年世界盃決賽中用頭頂撞意大利後衛馬達拉斯（Marco Materazzi）胸口被紅卡罰下、隨後宣佈退役的施丹招募多名新面孔。

利物浦21歲中衛謝列美查基首次入選法國國家隊。（Reuters）

效力於利物浦的21歲中衛謝列美查基（Jeremy Jacquet）憑藉夏窗加盟英超後的優異表現首次入選；上賽季法甲聯賽最佳射手、雷恩前鋒勒波爾（Esteban Lepaul）同樣首次獲得國家隊徵召；效力於意甲科木的中場達庫尼亞（Da Cunha）也獲選。此外，國際米蘭的中場兼翼衛安迪迪奧夫（Andy Diouf）和圖盧茲門將雷斯特（Guillaume Restes）也順利入選。

在落選名單方面，多名參加世界盃的知名球星未能入選，包括皇馬中場曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）和國米前鋒馬古斯杜林（Marcus Thuram）；阿仙奴後衛沙列巴（William Saliba）則因傷缺席。

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