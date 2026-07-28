世界盃餘溫｜麥巴比給法國球迷的公開信：抱歉欠大家一個完美結局

世界盃2026結束後，正在度假的法國隊隊長麥巴比（Kylian Mbappé）發表一封感人公開信，再次向支持者表達感謝，並對未能將大力神盃帶回法國感到遺憾，聲言：「也許我們欠大家一個完美的結局。」



麥巴比公開信原文。（Instagram@k.mbappe）

麥巴比：欠大家一個完美結局

身為奪冠大熱的法國隊，今屆在4強以0：2不敵西班牙無緣決賽，隨後於季軍戰亦敗予英格蘭。雖然賽事結束已有一周，但失落獎盃的痛楚依然留在麥巴比心中：「我們未能帶回冠軍獎座，這很痛，而且還會繼續痛一段時間。在這一點上，我不會對大家隱瞞。雖然獲得金靴令我感到自豪，但如果能加上冠軍獎盃，一切會變得更加美好，也許我們欠大家一個完美的結局。」

麥巴比早前已經多次表達遺憾，世界盃結束後他在個人社交平台Instagram發聲：「本來應該給予球迷更好的結局，但是未能如願。」不過麥巴比在公開信中表示，已經竭盡全力：「我們不能總是選擇故事結尾，但可以選擇為之付出，而我們已經傾盡所有。對此，我們感到非常驕傲。」

麥巴比遺憾欠全部支持者一個更好的結局。（路透社）

連續兩屆奪金靴獎 歸功團隊感謝隊友

麥巴比今屆個人表現持續亮眼，轟入10球，連續兩屆榮膺金靴獎，是世界盃歷來第一人。此外「麥總」3戰世界盃，總入球累積至22球，超越阿根廷球王美斯（Lionel Messi），成為決賽周入球王。他在季軍戰梅開二度，創下歷史一刻麥巴比亦難言喜悅，直言寧願不當「歷史射手王」，更想踏上決賽賽場。

他將金靴獎歸功團隊：「沒有隊友的無球跑動、精準傳球，以及從第一場到最後一場支撐我們的團隊精神，我絕不可能入這麼多球。這個銜頭屬於全隊，就似屬於我一樣。」

麥巴比將金靴獎歸功團隊。（路透社）

現實早已超越童年夢想 留下畢生難忘回憶

麥巴比信中附上一張童年時站在貼上名宿亨利（Thierry Henry）海報前的照片，表示小時候的夢想是踢一屆世界盃，如今已經踢過三次，其中一次更是冠軍，今屆甚至以隊長身分出戰，這些記憶讓他終生難忘。

麥巴比今屆以法國隊長身分出戰，令他終生難忘。（路透社）

告別迪甘斯時代 「故事還在繼續」

麥巴比3戰世界盃，均是由恩師迪甘斯（Didier Deschamps）帶領，他特別提到對方：「我已經將想說的和迪甘斯說過了，他心裏明白，我感謝他，亦感謝整個團隊：物理治療師、廚師、體能教練、司機……他們是默默無聞卻不可缺的人，沒有他們，一切都不能實現。同時感謝世界盃期間在美國接待與照顧我們的朋友。」

迪甘斯在今屆世界盃後卸任，由施丹（Zinedine Zidane）接替帥位，麥巴比在信末強而有力地宣告：「世界盃結束了，但故事仍在繼續。未來還有其他比賽，我們的旅程還未結束。謝謝你們付出的一切。」