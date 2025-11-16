全運會．游泳︱何甄陶50自奪金感言：「我這年紀仍能突破很鼓舞」

香港游泳隊在全運會2025大豐收，繼何詩蓓奪兩金，麥世霆摘銀，周日輪到何甄陶（Ian）在50米自由泳決賽勝出，贏得游泳港隊今屆第3金，也是香港代表團在今屆第7金。這面金牌別具意義，因為何甄陶是歷來第一位香港男泳將能夠踏上全運會頒獎台的最高一格。

賽後Ian感言，「我已經28歲，仍能持續游出個人最佳時間，實在十分鼓舞。」



全運會．游泳︱ 何甄陶50自大戰潘展樂獲得金牌。（全運會）

何甄陶50自奪金 歷來首位香港男泳將踏全運會頒獎台最高一格

男子50米自由泳決賽，港將何甄陶在準決賽游出22.24秒，以總成績第二名晉身決賽，有機會爭奪獎牌。同場對手之中，贏得100自金牌的中國飛魚潘展樂以22.53秒第8名晉級。何甄陶會在第5線出戰，潘展樂在第8線。

這項短途決賽在水花四濺之中，何甄陶在一眾強手中脫穎而出，以21.71秒率先觸池贏得金牌，並打破由他保持的香港紀錄。男子100自世界紀錄保持者潘展樂游出22.31秒，得並列第三名。何甄陶得悉佳績後隨即流露燦爛笑容，賽後受訪時稱，「好開心，4個月前在游泳世界錦標賽創下最佳時間，今天再次刷新紀錄和把金牌帶回家，我非常開心，亦很高興能為香港帶來金牌。」

全運會．游泳︱ 何甄陶50自獲得金牌。（全運會）

何甄陶：「我已28歲，仍游到最佳時間很鼓舞」

他表示，賽前並未多想成績或紀錄，Ian還大曬廣東話稱：「我好少諗呢樣，唔想畀自己有太大壓力，只會專注做好自己，每天尋求進步，希望游得好，用成績說話。」對於決賽的發揮，Ian說，「我在準決賽看到一些仍可改進的地方，並能夠在決賽中成功執行」。

何甄陶今年8月初才在游泳世錦賽以21.82秒改寫男子50自香港紀錄，4個月內再次打破港績，他感言，「以我的年紀，我覺得每次寫下個人最佳時間都是頗大成就。我已經28歲，仍游到最佳時間對我而言很鼓舞。」他認為屢次突破是結合身邊人努力的成果，很多謝家人、朋友、女友和教練團隊的支持。

全運會．游泳︱ 何甄陶50自獲得金牌，潘展樂獲並列銅牌。（全運會）

香港游泳隊創全運史上最佳 今屆已累積3金1銅

金牌：何詩蓓（女子100米、200米自由泳）、何甄陶（男子50米自由泳）

銅牌：麥世霆（男子200米蛙泳）



何甄陶贏得50自金牌後，已完成個人項目比賽，明天早上會出戰男子4x100米混合泳接力初賽。香港游泳隊暫時以3金1銅寫下全運會游泳項目歷來參賽最佳戰績，但仍有望在明日（17日）晚上增添獎牌。何詩蓓在50米蛙泳及50米自由泳均順利晉身決賽，有望再上頒獎台。

資料庫：杜敬謙2017年夥孫楊組隊接力摘銀 香港首面全運游泳獎牌

今屆全運會之前，香港歷來在游泳項目只曾獲得一面獎牌。2017年的第13屆全運會游泳項目加入跨隊制度，已故港將杜敬謙夥拍浙江隊3大名將孫楊、汪順及徐嘉余在男子4x100米自由泳接力獲得銀牌，是香港代表隊在全運會游泳項目歷來首面獎牌。

直到今屆才再由何詩蓓在女子200自、100自連奪金牌，小將麥世霆亦在200米蛙泳得銅牌，以及由何甄陶在50自再奪一金，一口氣單靠摘下3金1銅。