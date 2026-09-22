足球｜西班牙主帥富安迪續約至2032年　麥巴比缺席施丹首課操練

【足球】帶領西班牙奪得世界盃冠軍的主帥富安迪（De la Fuente）在周一（9月21日）和西班牙足總續約至2032年。他堅信，這支國家隊「最精彩的還在後頭」。



現年65歲的富安迪自四年前接替安歷基（Luis Enrique）執掌帥印以來，已帶領西班牙奪得隊史第二座世界盃冠軍、2024年歐國盃冠軍以及2023年的歐國聯冠軍。

西班牙主帥富安迪參加世界盃奪冠遊行。（Reuters）

續約消息公布後不久，富安迪在西班牙足總位於馬德里附近的總部說：「我們對目前取得的成就並不感到滿足。最精彩的還在後頭。」他補充說：

我對帶領球隊出戰2030年世界盃特別感到興奮，但我也同樣對邁向2032年歐國盃充滿期待。

富安迪在2022年接掌國家隊帥印前，曾執教西班牙各級青年國家隊長達10年，帶隊期間在50場比賽中取得38勝。

西班牙足總會長羅辛（Rafael Louzan）解釋儘管此前的焦點一直是2030年（屆時西班牙將與鄰國葡萄牙和摩洛哥合辦世界盃），但認為富安迪配得上續約合同再延長兩年。羅辛說：

我認為這是正確的做法，也是他應得的。

儘管新合約的細節尚未披露，但當地媒體報道，這名西班牙主帥獲得了大幅加薪。

施丹進行首節訓練課 麥巴比缺席

同日，傳奇法國球星施丹（Zinedine Zidane）主持了他執掌法國國家隊以來的首堂訓練課，「高盧雄雞」正積極備戰即將開打的新一屆歐國聯。

法國主帥施丹主持了首堂訓練課。（Reuters）

在約50名記者的注視下，這位1998年世界盃冠軍功臣在克萊楓丹國家足球訓練中心，帶領十多名球員進行了一次輕度訓練。皇家馬德里（Real Madrid）球星麥巴比（Kylian Mbappé）缺席，但他在接受西班牙日報《阿斯報》專訪時直言：

能在施丹麾下踢球就像是電影裏的情節，太不可思議了。

這堂訓練課以一場短暫的分組對抗賽收尾，隨後球員們在施丹親自傳中的助攻下，進行了門前射門練習。

在開啟「施丹時代」的首期集訓後，法國隊將迎來四場歐國聯比賽：他們將於9月25日和28日分別作客挑戰土耳其和比利時，隨後於10月初回到主場法蘭西體育場，迎戰意大利和比利時。

西班牙則會星期六（26日）在溫布萊球場迎來與杜慈（Thomas Tuchel）執教的英格蘭的焦點對決，正式開啟他們衝擊第二座歐國聯冠軍獎盃的旅程。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】