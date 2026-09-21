西甲｜皇馬10人應戰負馬體會　摩連奴賽後列印相片轟球證漏判紅牌

西甲第7輪馬德里打吡，皇馬10人應戰最終以1：2落敗，在積分榜跌至第4，被巴塞隆拿拋離6分。

皇馬主帥摩連奴（José Mourinho）賽後將矛頭直指球證，更在記者會上展示印有馬體會兩次疑似紅牌動作截圖的圖片，怒轟球證漏判紅牌。



皇馬中堅胡積臣（Dean Huijsen）在下半場禁區內拉跌單刀的基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone），被主球證直接出示紅牌驅逐離場兼判十二碼，阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）主射破網打破僵局。僅6分鐘後，約拿芬大衛（Jonathan David）接應基利安奴施蒙尼橫傳為馬體會再射入一球領先至2：0。皇馬後衛魯迪格（Antonio Rudiger）完場前頭槌追回一球但無力挽回敗局。

摩連奴賽後在記者會將馬體會犯規相片列印出來展示，轟球證走漏對方紅牌。(網上圖片)

「我們可以省略新聞發布會了，因為比賽的故事就在這裏。」摩連奴向傳媒展示A4紙，上半部分內容為45分鐘馬體會中場李剛仁爭球時用鞋釘踩向華維迪（Federico Valverde）足踝。下半部分為38分鐘馬體會後衛羅美路（Cristian Romero）腳底鞋釘踩中皇馬中場比寧咸（Jude Bellingham）膝蓋。摩連奴認為兩次判罰對比賽產生影響，「這很明顯是兩張紅牌。考慮到我們少打一人時遇到的困難，簡直無法想像我們50分鐘11人踢9人會是什麼樣子。」

李剛仁球時踩中華維迪足踝，球證吹罰普通犯規無追加表示。（Getty Images）

今場比賽主球證Ortiz Arias最初是向被踩的比寧咸出示黃牌，經VAR介入後前往場邊觀看重播，才撤回比寧咸黃牌，改向羅美路補發黃牌警告。而對於李剛仁踩踏動作，主球證僅判罰普通犯規。皇馬方賽後證實，被侵犯的華維迪左足踝嚴重受傷，需進行進一步檢查。

球證先向被踩的比寧咸出示黃牌，經VAR修正後才撤銷並對羅美路補發黃牌。（Retuers）

摩連奴更對球證任命提出質疑：「太奇怪了，球證（Ortiz Arias）已經41歲了，沒有任何國際比賽經驗，我不知道為什麼會選他當球證。可憐傢伙來到這裏，卻無法承受壓力。但對於在拉斯羅薩斯（西班牙足協總部）的VAR來說，沒有壓力，或許有，只是我們不知道。這種組合，一個水平一般的裁判，只執法過一些小比賽，再加上一個經驗豐富的VAR。祝賀球證委員會。」他希望今次只是誤判而不是有意為之：「我願意相信這只是失誤，就像教練、球員會犯錯一樣。」

摩連奴認為球證今場漏判馬體會兩張紅牌。（Retuers）

摩連奴與馬體會主帥施蒙尼（Diego Simeone）賽前有講有笑並肩行出球員通道，施蒙尼賽後面對老友指控冷靜回應道：「我明白作為教練，我們身處一個特殊的位置，要受到公眾的密切關注，無論是摩連奴、菲力克（Hansi Flick）、柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）、我還是其他任何人，我們都需要謹言慎行。我們必須懂得尊重他人，尊重裁判，尊重我們的同事，否則我們所有人都會蒙受損失。如果有人越過了尊重的底線，那就是不對，你不能越過那條底線。」