亞運會2026劍擊︱蔡俊彥摘銀「百感交集」　喜見自己進步但仍未夠

名古屋亞運會2026港將蔡俊彥（Ryan）在男子花劍個人賽決賽力戰日本主場劍手飯村一輝，以13：15告負獲得銀牌。蔡俊彥今屆目標直指金牌，賽後雖覺遺憾，但同時為自己的進步感到開心，認為今次是很好的經驗，「有銀牌一定開心嘅，我目標拿金牌，唔開心最後輸少少。」

趙子晉、夏家朗 名古屋現場直擊



亞運會2026劍擊︱蔡俊彥獲得男子花劍個人賽銀牌。（夏家朗攝）

電視台派出蔡俊彥已退役的前隊友張小倫訪問他，Ryan受訪時劈頭便向小倫稱：「覺得今日好好彩，完全無抽到唔想打的人」，他指面對中國劍手時經常落敗，今日完全沒有遇上，隨即又說：「拿銀牌現在這刻不太開心，但我相信10分鐘後就會好開心，所以10分鐘後再講」，說罷便跑走。

亞運會2026劍擊︱蔡俊彥在男子花劍個人賽決賽力戰日本主場劍手飯村一輝。（夏家朗攝）

亞運會2026劍擊︱蔡俊彥男子花劍個人賽摘銀稱：「百感交集」

接下來他接受本報及其他本地傳媒訪問時稱感到「百感交集」，「有銀牌一定開心嘅，我目標拿金牌，唔開心最後輸少少。」雖有遺憾，但如上文提及、仍為今天幸運地沒有遇上風格不適合他的劍手而高興。

亞運會2026劍擊︱蔡俊彥對獲得銀牌感到「百感交集」。（夏家朗攝）

蔡俊彥冷靜分析敗因 自評：「緊張關頭變得保守」

分析今場敗因，蔡俊彥認為是由落後到領先而變得保守，「可能由4：8落後到13：12反超前，緊張關頭變得保守。我個問題係我沒有想法，處於一個被動的狀態。」他大方讚揚對手飯村一輝，「對手處理得好好，好放膽，真係衝埋嚟，我劍劍畀佢嚇一嚇褪後。」

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他自評，「落後緊一路好好，好平穩，可能去到最後關頭都要做得更加好，都係一個很好的經驗。」蔡俊彥表示未因對方有主場之利而多想，「同佢打過好多次，知佢快，好快，開頭適應唔到」，調整心態方面已較以往理想，「今日仲未夠好，希望獲得今次經驗，之後打得好些。」

亞運會2026劍擊︱日本主場劍手飯村一輝贏得男子花劍金牌。（夏家朗攝）

世錦賽後曾「崩潰」 極速回勇「我唔會因為自己唔開心就被打敗」

蔡俊彥感言，相比起出戰世錦、亞錦等大賽，亞運會壓力大得多，「亞運會4年一次，真係好大壓力。好多人睇，好多平時唔睇我比賽的朋友都會睇，公眾目光和注意均會加重壓力和負擔，今次我處理得幾好。」他更透露，早前「世錦賽之後好崩潰，有個念頭想同教練講好大壓力，我唔想打，但短暫放假休息後這個念頭消失了」，蔡俊彥感慨，「人總會有崩潰、失意的時候，最緊要係調整得返，我唔會因為自己唔開心就被打敗。」

亞運會2026劍擊︱蔡俊彥獲得男子花劍個人賽銀牌。（夏家朗攝）

他直言，以往看到社交媒體的負評會感到不開心，繼而鑽牛角尖，今次就算看完不開心，很快便會調整到，覺得自己成長了，為自己感到驕傲，「我知道樂觀先會有好表現，而樂觀要訓練出來，近數年我的運動員生涯訓練自己變成一個樂觀的人。」

亞運會2026劍擊︱蔡俊彥力撐隊友張家朗。（趙子晉攝）

力撐張家朗：「很驕傲同感恩有呢個隊友，運動員生涯不斷互相扶持」

對於32強止步的張家朗賽後稱「可能是最後一屆亞運」，甚至擔心團體賽會「拖累隊友」，蔡俊彥聞言立即力撐對方：「佢唔會拖累我哋，我100%相信佢嘅能力」，並指出對方「可能今日輸咗有些情緒」，他直言不知道對方會否打下一屆亞運，同時感動地分享：「我很驕傲同感恩有呢個隊友，整個運動員生涯跟他不斷互相扶持。」

【亞運會2026劍擊︱蔡俊彥男子花劍個人賽決賽圖輯】

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蔡俊彥上屆亞運個人賽獲銅牌，今屆獲銀牌，記者問他會否打下一屆時，回復活潑本色：「下屆如果我身體健在，大家應該仲會見到我」，並指「希望下屆彌補返少少遺憾」。Ryan在頒獎禮後再次接受張小倫訪問，蔡俊彥特別多謝體院團隊，尤其是物理治療師和體能教練，他說29歲才首次遇上較嚴重傷患，從中學懂要更有紀律和注重調整作息，才能及時克服傷患拿到銀牌，經歷今次一課，「希望可以打得耐啲」。

蔡俊彥亦多謝所有支持者和家人，「異地作賽聽到廣東話打氣聲，幾感動」，並聲言，「這面獎牌不是我一個人，而是屬於大家的」。開心之餘他強調「任務尚未完成」，「仲有團體賽，希望拿金牌彌補遺憾。」