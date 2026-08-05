劍擊｜蔡俊彥回望世錦未釋懷　失利再燃鬥心　世一夢從玩笑漸變真

世界劍擊錦標賽上星期在香港曲終人散，代表漫長的國際賽賽季劃上休止符，各地劍手隨即投入假期，好好休養。蔡俊彥（Ryan）未有離開花劍，為所屬劍會「傲智劍擊」主理訓練營，同時接受康復治療，治理惡化的內收肌傷患。

港隊男子花劍在主場一劍飲恨，與世錦賽金牌擦身而過，即使相隔一星期，Ryan依然為未能盡全力而自責。縱然無緣世界冠軍，蔡俊彥認為這面銀牌再度證明港隊的實力，未來以兩代陣容混合，全力衝擊洛杉磯奧運。



蔡俊彥為所屬劍會主理訓練營，與比安奇一同與小劍手交流。（趙子晉攝）

世界錦標賽上星期落幕，世界各地好手難得雲集香港，蔡俊彥所屬劍會把握機會，邀請意大利的比安奇（Guillaume Bianchi）﹑日本的飯村一輝（Kazuki Iizuma）﹑東晟良（Azuma Sera）等世界級劍手，與香港的小劍手交流。

戰畢世錦賽後，蔡俊彥隨即接受康復治療，故未有上場與小劍手交流，Ryan同時分享不少場上心得，寄語新一代不要害怕落敗，而是專注當下做好自己。

蔡俊彥的左腳滿是吸盤印，全是物理治療的痕跡。Ryan世錦賽負傷上陣，他透露原本左腳大腿內收肌的傷患，在世錦賽前已康復至僅5%撕裂，可惜個人賽面對俄羅斯劍手時再度觸傷舊患，其後檢查發現撕裂比之前更嚴重至3至4成。名古屋亞運與洛杉磯奧運積分周期即將來臨，Ryan趕緊治好傷勢，希望以最佳狀態出戰大賽。

蔡俊彥因腳傷未能落場。（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

世錦一劍飲恨仍自責：未試過咁唔開心

世錦決賽舞台惡鬥意大利，港隊男花一劍飲恨，史上首個團體世界冠軍就此旁落。負責「守尾門」的蔡俊彥未能守住勝果，當刻頹然的樣子仍歷歷在目，賽後承認責任，向隊友道歉。

距離世錦決賽已一星期，蔡俊彥仍未平復，「有時覺得好悲哀，因為獲銀牌完全是不開心，算是生涯最低沉的一次....」縱然團體賽也是逐個劍手上劍道，但負起全隊努力而戰，負擔與個人賽不一樣，未能在主場以金牌作結，他依然自責，像是辜負了隊友﹑教練及到場支持的觀眾。

未能為香港隊保勝局，蔡俊彥依然自責。（資料圖片／梁鵬威攝）

受傷影響表現成遺憾 失利再燃鬥心

是港隊男花擁有奧運金牌及世界冠軍坐鎮，蔡俊彥今季從張家朗手上接過「守尾門」的重任，決賽後段曾領先意大利8分，Ryan習慣不留意分數，以免影響心態，但他難免偷望到比分，當他只知道領先，無論是1分或是8分也一樣，但在傷患的後顧下，Ryan也有顧慮。

「主場以外，受傷也是一大顧慮，從賽前已有影響，一直擔心會否加劇傷勢，練習時也『就住就住』。去到（團體賽）最後一場，我心想去盡，但身體卻很誠實，有些動作都不敢做，感覺上未有盡全力，這感覺更添遺憾。」

因傷未能發揮全部實力，成為蔡俊彥今屆的遺憾。（資料圖片／梁鵬威攝）

港隊男花從師兄們打拚近20年，至近年靠張家朗﹑蔡俊彥屢創佳績，一步一步走近團體世界冠軍，但成長向來非一帆風順，今次的不完美結局，成為再求進的養份。「我比之前決心更大.....」蔡俊彥向來直率，他不諱言稱在上年贏得個人世界冠軍後，難免有點滿足現狀，今次失利讓他再燃鬥心，「就算未能執劍訓練，我也積極做康復治療，再回體院健身，為來季做好準備。我想走得更遠，我要再紀律一點，每節訓練都做到多於100%，這樣可再進步。」

（資料圖片／趙子晉攝）

世一夢從玩笑漸變真 融合兩代衝擊更大目標

就算蔡俊彥負傷出戰，港隊與意大利激戰至最後一刻，與金牌這麼近那麼遠，再度印證港隊男花具備世界第一的實力。「這個想法一直在我腦海內，今次（世錦賽）只是再三確定這想法。當我看到林朗（林浩朗）﹑『細孖』（何承謙）冒起時，我向他們說：『我們有能力衝擊世一。』他們只覺得我在開玩笑，但巴黎站（世界盃）奪金，其後連上頒獎台，這不再是虛言。」

見證何承謙等新一代冒起，蔡俊彥再次相信有力衝擊世界第一。（資料圖片／趙子晉攝）

同樣是1997年出生的蔡俊彥及張家朗，不經不覺兩人已接近30歲，已升格成具經驗的戰將，如今團隊再加上新一代的何承謙﹑林浩朗等，融合兩代的活力及經驗，加上有史以來最佳的士氣，這支男子花劍隊朝着更遠大的目標進發。

「今時今日我與家朗的負擔比以往少，就如何承謙在世錦賽的表現，他作為第三人比我們更穩定。我相信上場無論是梁千雨或林浩朗，他們也可交出相同表現，我對他們十分信任，今次世錦賽令我們更加相信，（團體）世界排名第一或是洛杉磯奧運爭金牌不再是夢。」

同樣是1997年出生的蔡俊彥及張家朗，已升格成具經驗戰將，加上新一代冒起，這支港隊男花有望挑戰更大的目標。（資料圖片／趙子晉攝）

世錦銀牌再三印證香港男花的實力。（資料圖片／趙子晉攝）

港隊男花近年成績亮眼，愈多人留意，便愈多大眾意見，近期加入樂壇的蔡俊彥無疑是風眼之一，社交網站充斥不同負評，見慣風浪的Ryan難免被「破防」，幸好身後有一眾支持者，「今次本身都不太開心，看到負評有點落井下石的感覺。當我低落時，我會回看支持者的社交網站訊息，原來身邊都有很多愛。」Ryan再度感激支持者，坦言他們比朋友更關注他的成績，眾人的愛是他的強大後盾。