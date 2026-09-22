亞運會2026｜乒乓港隊女團16強意外負新加坡　連續兩屆無緣獎牌

名古屋亞運會2026乒乓球賽事，力爭獎牌的香港乒乓球隊在女團項目以全勝姿態完成分組賽後，16強意外不敵相當年輕的新加坡隊，無緣踏上頒獎台。



亞運會2026．乒乓球｜港隊17歲新星蘇籽童出戰乒乓球女子團體賽。（Getty Images）

亞運會2026．乒乓球︱港隊女團16強面對極年輕新加坡隊

香港女乒被編進女子團體賽E組，先後擊敗黎巴嫩、泰國和卡塔爾，以小組首名晉級淘汰賽。16強遇上3位主力平均年齡不足19歲的新加坡隊，意外遭到滑鐵盧。港隊17歲新星蘇籽童第一場面對新加坡15歲小將黎明映，局數兩度落後下以6：11、11：5、7：11、11：5、11：6，局數3：2反勝，為港隊先拔頭籌。

亞運會2026．乒乓球｜港隊「大師姐」杜凱琹在女團16強出戰。（Getty Images）

「大師姐」杜凱琹兩戰皆北 港隊2：3負新加坡16強出局

第二場由「大師姐」杜凱琹上陣，面對21歲的陳昭澐，以11：9先下一城，陳昭澐旋即以11：6、11：5反超前2：1，第4局杜凱琹以11：6，局數追平2：2，決勝第5局陳昭澐以11：5拿下，雙方力戰50分鐘，陳昭澐以局數3：2擊敗杜凱琹，大分追平1：1。

亞運會2026．乒乓球｜吳詠琳一度助港隊領先2：1。（新華社）

第三場22歲的吳詠琳面對20歲的舒麟茜，首局負7：11，次局以13：11扳平，第3局再以11：7取勝，局數2：1反超前。第4局吳詠琳捱至刁時以13：15被對手追平2：2，決勝第5局吳詠琳以11：7鎖定勝局，局數3：2獲勝，助港隊大分以2：1再次領前。

可惜第四場蘇籽童面對陳昭澐，以8：11、8：11、5：11，以0：3直落3局敗陣，新加坡大分追成2：2，要由第五場分勝負。關鍵一戰由杜凱琹鬥黎明映，新加坡球手以11：2先取一局，阿杜以15：13扳平後，黎明映以11：5、11：9連贏兩局，這位天才小將以3：1獲勝，亦為新加坡取得關鍵一分，以3：2淘汰港隊晉級8強。港隊乒乓球繼上屆杭州亞運女團8強止步後，今屆更在16強已止步，連續兩屆無緣獎牌。