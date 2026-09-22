亞運會2026游泳︱何詩蓓100自再奪金 喜獲父母見證冀小將享受過程

何詩蓓（Siobhan Haughey）在2026名古屋亞運會成功蟬聯女子100米自由泳金牌，連續兩屆亞運均贏得女子100米及200米自由泳冠軍，今屆個人累積2金1銀。她的父母連續兩日均在觀眾席上見證女兒登頂，何詩蓓賽後感性表示，「唔知仲有幾多機會在他們面前比賽」，舉行今屆亞運游泳賽事的東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）現場有不少香港人到場為她和港隊打氣，亦令Siobhan感到很開心。

楊宇翹東京現場直擊



亞運會2026游泳︱何詩蓓出戰100米自由泳賽事。（楊宇翹攝）

亞運2026．游泳︱何詩蓓100自奪今屆第二金 連續兩屆亞運奪雙金

何詩蓓今屆集中火力出戰50米、100米及200米三個自由泳項目，游泳館首日賽事先在女子4X100米自由泳接力出戰決賽並領港隊奪得銀牌後，昨日（21日）在200自順利衛冕金牌。今早（22日）在100米自由泳以53.60秒總成績第一名晉身決賽，下午4時上演的決賽，何詩蓓再次由頭帶到尾，游出相當快的52.45秒再奪金牌，連續兩屆在100自和200自勝出。

亞運會2026游泳︱何詩蓓在女子100米自由泳再奪一金。（楊宇翹攝）

亞運會2026游泳︱何詩蓓在女子100米自由泳再奪一金。（楊宇翹攝）

何詩蓓寄語年輕小將「要享受整個過程」

何詩蓓賽後表示，「幾滿意」今仗表現，「之後要回看分段時間，整體都唔錯」。這場100自決賽，另一師妹李芯瑤與她一起上陣，並以55.45秒並列第7名，Siobhan再次讚揚港隊一眾年輕泳手，「在如此大型的國際賽事能游出成績，面對沉重壓力，實在不容易」，同時寄語眾小將「別忘記好好享受成個過程」。

亞運會2026游泳︱何詩蓓的爸爸、媽媽開心見證女子揚威亞運。（楊宇翹攝）

父母在場見證登頂 感慨：「唔知仲有幾多機會在他們面前比賽」

今屆名古屋亞運游泳賽事在何詩蓓的「福地」東京水上運動中心（Tokyo Aquatics Centre）舉行，何詩蓓提到東京奧運雖在同一場館出戰，但當時現場沒有觀眾，今次「Daddy Mommy在現場睇，唔知仲有幾多機會佢哋面前比賽，現場亦有好多香港人支持，好開心。」

亞運會2026游泳︱何詩蓓在女子100米自由泳再奪一金。（楊宇翹攝）

何詩蓓24日再戰50自 有望挑戰單屆個人第三面金牌

何詩蓓贏得2面個人賽金牌，加上接力銀牌後，尚餘一項個人賽項目，24日會再出戰女子50米自由泳項目，挑戰今屆個人第三金。何詩蓓上屆杭州亞運在50自獲得銀牌。對於爭取在50自第三面金牌，Siobhan回應說：「希望啦，唔希望畀太大壓力自己，睇下到時點。」