亞運會2026游泳︱馬紫玲初戰亞運瘋狂PB　望追隨何詩蓓內外兼修

何詩蓓（Siobhan Haughey）依然是香港游泳隊的王牌，2026名古屋亞運會成功蟬聯女子100米及200米自由泳金牌，亦領軍獲得4X100自銀牌，然而今次與上屆以至其他大型綜合運動會不同的是，Siobhan在兩場決賽都有一位小師妹與她聯袂上陣。200自決賽獲得第五名的馬紫玲（Gilaine），更在3個自由泳途程均寫下個人最佳成績。這個18歲小妮子拒談接棒，但亦希望「有一日能像Siobhan那樣，成為一個游水又勁，仲性格咁好又體貼的人。」

楊宇翹東京現場直擊



亞運會2026游泳︱馬紫玲與何詩蓓周日在女子4X100米自由泳接力一起為港隊帶來銀牌。（楊宇翹攝）

亞運會2026︱港隊游泳小將閃耀 6人首戰亞運即闖決賽

今屆亞運香港游泳隊多位首次參加亞運的小將相繼冒起，頭3日賽事已經有馬紫玲，李芯瑤，張心悅，何沛熹，麥世霆，張智傑，6位小將先後在游泳個人項目決賽上陣，當中18歲的馬紫玲更連續3日在3個不同途程的自由泳項目刷新個人最佳成績，表現相當突出。

亞運會2026游泳︱馬紫玲出戰3個項目全數刷新個人最佳時間。（楊宇翹攝）

馬紫玲100米、200米、400米自由泳全數PB

馬紫玲先在游泳館首日賽事的女子4X100米自由泳接力兩度上陣，初賽和決賽均負責游第一棒，接力賽只有這一棒的成績會被計算為紀錄，Gilaine在決賽游出54.95秒，寫下個人100自個人最佳成績（PB）；次日與何詩蓓一起出戰200米自由泳，不止隨師姐之後以總成績第3名晉級，決賽還首度游進2分鐘之內，以1分59.75秒再創PB列第5名。周二（22日）出戰另一個人項目400米自由泳，再次成功游入決賽，游到今屆個人第6場比賽，仍能以4分15.03秒再創個人最佳時間。

亞運會2026游泳︱馬紫玲出戰3個項目全數刷新個人最佳時間。（楊宇翹攝）

馬紫玲在400自決賽後接受本報及本地傳媒訪問時稱，「好開心，今次亞運會表現都好好，之前在世界盃等大賽曾因為緊張而發揮不理想，現在的心態有進步，而且兩項（200自及400自）都有PB。」

香港隊在女子4X100米自由泳接力獲得銀牌，密芝根大學游泳隊特別在社交媒體發文，祝賀何詩蓓、簡綽桐兩位畢業生和一年級生馬紫玲。（IG@umichswimdive）

「希望有日能成為好似佢咁除咗游水勁，仲性格咁好又體貼嘅人」

馬紫玲一直視何詩蓓為學習對象，更為此到美國升讀Siobhan昔日曾就讀的密芝根大學（The University of Michigan），今日成就眾人眼中的「追星天花板」——何詩蓓由她的偶像變成並肩作戰的隊友。馬紫玲拒談「接棒」，「我唔會話接棒，每個人經歷都唔同，是另一個故事」，惟她承認，「我的確好仰慕Siobhan，希望有一日能成為一個好似佢咁、除咗游水勁之外，仲性格咁好又體貼嘅人。」

亞運會2026游泳︱馬紫玲出戰3個項目全數刷新個人最佳時間。（楊宇翹攝）

馬紫玲：「我仲有好大進步空間」

馬紫玲認為，何詩蓓給她最大的啟發是「香港人都可以咁高水平」，她指自己尚有大量進步空間，「比賽入面，除了游水仲有好多細節位，例如跳水、轉身我都非常之弱，希望到美國可捉緊細節來訓練，另外就是多參加不同的比賽，讓自己可以在大賽時心態再冷靜些。」

亞運會2026游泳︱何詩蓓。（楊宇翹攝）

何詩蓓：「小將冒起讓我感到很放心」

小妮子所言甚是，何詩蓓是世界頂級泳將，無論拿任何人跟她比較也不公平。不過馬紫玲、李芯瑤等小將相繼冒起，何詩蓓在贏得100自金牌後受訪時覺得深具意義，而且「這只是個開始」，「我知自己不可以一路游下去，但現在我知道當我退役後，有下一代能延續，感覺係好安定、好放心。」