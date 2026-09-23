歐國聯｜文仙尼重掌意大利首戰鬥比利時　徵召9新星棄老將救亡

【歐國聯】在意大利國家足球隊集結之際，重新接手「藍衣軍團」的主帥文仙尼（Roberto Mancini）星期一（9月21日）為大幅換血的球員名單進行辯護的同時，要求球隊必須立即展現出進步。



在歐洲國家聯賽迎戰比利時、土耳其和法國的前夕，文仙尼為他首次徵召九名新人，同時棄用多名經驗豐富老將的決定而辯護。

意大利主帥文仙尼為大幅換血的球員名單進行辯護。（Reuters）

文仙尼告訴記者說：

如果我把所有老將都招進來，你們又會說『怎麼總是這同一批人』。了解年輕球員並為未來打造一支強隊是明智的。因為接下來有四場比賽，且我們需要在場上考察他們，所以我們比以往招入了更多球員。

「我們不知道這需要多久，但我們必須迅速了解現有的球員，並弄清楚他們未來能為我們貢獻什麼。」

針對意大利隊近年來屢遭挫折，包括今年連續第三次無緣世界盃決賽周所引發的持續不滿，文仙尼承認球迷有權感到憤怒，但同時呼籲大家保持團結。

文仙尼說：「過去已不再重要，當球迷感到被背叛時，他們有權感到憤怒，你必須接受這一點。我們必須把事情做好，把國家隊帶回它應有的高度，這樣一切自然會平息下來。」

文仙尼目標贏比利時

在經歷了一個混亂的夏天後，文仙尼重新回到了意大利隊的教練席。此前加度素（Gennaro Gattuso）離任後，意大利足總試圖任命派路（Andrea Pirlo），但因他與一家俄羅斯博彩公司的商業合作引發強烈抵制而告吹。這一局面讓新當選的意大利足總主席馬拿高（Giovanni Malagò）遭遇了艱難的開局，但文仙尼在星期五（25日）於羅馬對比利時的首戰前夕淡化了任何來自內部的壓力。

意大利主帥文仙尼（左）親自帶訓練課。（Reuters）

文仙尼說：「主席非常冷靜，所以我們必須專注於自己的工作，把事情做好，並贏下對陣比利時的首場比賽，這並不容易。」

我們必須明確自己的職責。

此外，意大利足總確認了陣容調整：國際米蘭後衛迪馬高（Federico Dimarco）因傷退出，由阿士東維拉的路基利（Matteo Ruggeri）頂替；此前，羅馬中場白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）已由科木的森梅利列斯（Samuele Ricci）頂替。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】