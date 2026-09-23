亞運｜港隊今奪1銀3銅 武術散打取得突破首奪銅牌 羅淑佩祝賀
撰文：江麗盈
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香港運動員今日（23日）在名古屋亞運會奪得一銀、三銅，至今合共取得16面獎牌。文體旅局局長羅淑佩祝賀香港運動員繼續取得佳績，讚揚空手道運動員曾綺婷、洪晧崴、李智剛及鄧宇軒發揮超卓水準，游泳運動員簡綽桐打破香港女子100米蝶泳紀錄，以及武術運動員陳紫晴為武術散打隊取得突破，首次在亞運勇奪銅牌。
中國香港代表隊至今已於亞運取得三金、六銀、七銅共16面獎牌，今日取得的四面獎牌，包括空手道運動員曾綺婷於女子組手50公斤以下級別取得一面銀牌；游泳運動員簡綽桐於女子100米蝶泳、空手道運動員洪晧崴、李智剛、鄧宇軒於男子團體形、以及武術運動員陳紫晴於女子52公斤級散打，各取得一面銅牌。
文體旅局長羅淑佩表示祝賀香港運動員繼續取得佳績，讚揚空手道運動員曾綺婷、洪晧崴、李智剛及鄧宇軒發揮超卓水準、表現出色，又提到游泳運動員簡綽桐打破香港女子100米蝶泳紀錄，以及武術運動員陳紫晴為武術散打隊取得突破，首次在亞運勇奪銅牌，希望市民繼續全力支持運動員。
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