亞運會2026劍擊｜港隊男佩挫烏茲別克　偕女花闖四強穩奪獎牌

香港劍擊隊在名古屋亞運再有獎牌落袋，男子佩劍與女子花劍攜手晉級四強，穩奪兩面銅牌。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運劍擊｜梁天晴、何思朗、陳樂熹、何柏霖（左至右）組成的港隊男佩，殺入亞運團體四強，穩奪獎牌。（趙子晉攝）

港隊男佩8強挫烏茲別克

陳樂熹與何柏霖在個人賽先後不敵韓國名將吳尚旭，分別在8強與16強止步，團體賽種子排名以個人賽成績而定，港隊被列為4號種子，首圈輪空直入8強，與烏茲別克爭奪獎牌。

名古屋亞運劍擊｜何思朗今仗先列後備。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜男佩新生代何柏霖與陳樂熹接棒領軍。（趙子晉攝）

港隊男佩上屆無緣團體賽獎牌，今仗面對烏茲別克亦是硬仗，「老大哥」何思朗先列後備，成為師弟們的最強後盾，在場邊瘋狂吶喊。首戰亞運的梁天晴打頭陣，首局稍為落後，陳樂熹上場即收復失地反先1分，何柏霖緊接登場，港隊保持1分優勢，港隊隨後四局細分全勝，拉開8分差距。

名古屋亞運劍擊｜梁天晴首戰亞運。（趙子晉攝）

第8局登場的梁天晴，因戰局稍為手緊，對手後段兩度偷步，港隊男佩以40：34進入最後一局。陳樂熹為港隊「守尾門」，起初曾被收窄分差，幸好Royce及時調整，以45：40奠定勝局，晉身四強穩奪獎牌，相隔一屆再登頒獎台。

名古屋亞運劍擊｜何思朗生涯終獲亞運獎牌，喜極而泣。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜港隊男佩相隔一屆再闖四強，四子感動相擁。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜香港男子佩劍隊。（趙子晉攝）

名古屋亞運劍擊｜陳樂熹為港隊男佩奠定勝局。（趙子晉攝）

被列為5號種子的港隊女花，同樣首圈輪空，與新加坡爭入四強。陳諾思第三局打出10：4，助港隊扭轉局勢，港隊隨後保持優勢，守尾的鄭曉為打出5：0結束賽事，打入四強。