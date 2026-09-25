亞運會2026︱吳家祺跳馬奪銅痛哭：堅持到這刻，之前一切都是值得

香港體操代表吳家祺成功踏上愛知．名古屋亞運2026跳馬項目頒獎台，不禁落下男兒淚，賽後他笑稱，「我估唔到我會喊」，吳家祺感言，「屬於我的時間終於來到，堅持到這一刻，之前的一切都是值得的。」

夏家朗日本名古屋現場直擊



亞運會2026體操︱吳家祺在跳馬項目獲得銅牌。（夏家朗攝）

亞運會2026︱吳家祺男子跳馬決賽表現出色奪銅

香港體操代表吳家祺初賽時在跳馬以14.166分的首名成績，晉級周五（25日）下午的決賽，這位26歲港將在決賽再次發揮出色，兩跳平均得14.116分，緊隨巴黎奧運跳馬及自由體操雙金得主菲律賓選手于洛（Carlos Yulo）及上屆亞運跳馬銀牌兼去年亞錦賽金牌得主、伊朗選手奧法迪（Mahdi Olfati），獲得一面得來不易的銅牌。

亞運會2026體操︱已退役的石偉雄今屆轉換角色為港隊教練團成員之一，協助「師弟」吳家祺在跳馬項目踏上頒獎台。（夏家朗攝）

「今日我好享受這個舞台」

他賽後接受本報及本地傳媒訪問時稱，初賽與決賽之間有3日時間準備，期間逐步恢復狀態及調整心情，今日決賽賽前與初賽時的狀態相若。他談及賽前的心路歷程，指今日入場前自覺今次已做得很好，決賽的機會得來不易，想盡力好好發揮自己的水平，「今日我好享受這個舞台。」

吳家祺帶傷上陣 初賽及決賽發揮水平達到賽前目標

吳家祺在今次亞運帶傷上陣，他直言傷患尚未完全康復，「現在盡量控制傷患，亦不特別影響訓練，但要多做治療及做足熱身以防復發。」對於今日的表現，雖然不是100%，但已達到賽前要求，做到自己平日訓練時的水平，「我在初賽及今日決賽均能做到，我對自己的目標已經達到，這個獎牌對我來說是額外的東西。」

亞運會2026體操︱吳家祺完成決賽兩跳後，緊緊擁抱港隊物理治療師。（夏家朗攝）

難度不及對手 只能盡力做到自己最好

他感慨，之前的比賽時常會「想得太多」導致失誤，常常想要做得更好、「發多啲力」，結果弄巧成拙，今次終於找到方法去適應比賽。吳家祺承認，奪得金牌的菲律賓選手于洛以及銀牌的伊朗選手奧法迪（Mahdi Olfati）動作難度以及完成度均更高，令他陷入被動，惟他「已交出自己最好表現」。

亞運會2026體操︱首名入賽的吳家祺，在跳馬決賽再次發揮出色。（夏家朗攝）

吳家祺：「堅持到這一刻，之前的一切都是值得的」

得悉獲銅牌一刻吳家祺激動落淚，他笑稱，「我估唔到我會喊」，自言那是身體給予的情緒或反應，「那一刻我在想：『失敗了很多次，受傷了很多次，我無放棄到，今次終於到我喇。』」吳家祺感言，「屬於我的時間終於來到，堅持到這一刻，之前的一切都是值得的。」

亞運會2026體操︱吳家祺賽後激動落淚。（夏家朗攝）