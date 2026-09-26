亞運會2026馬拉松︱羅映潮8星期前受傷壓力山大　黃卓寧開心圓夢

香港跑手羅映潮及黃卓寧今日（26日）出戰2026名古屋亞運會馬拉松項目，羅映潮以2小時40分46秒奪女子組第11名，賽後直言不滿意成績，並分享賽前8星期受傷影響備戰，令她承受巨大壓力。另一代表黃卓寧以2小時42分33秒，列第13名。

楊宇翹、夏家朗名古屋現場直擊



亞運會2026馬拉松︱羅映潮、黃卓寧順利完成女子馬拉松賽事。（楊宇翹攝）

羅映潮賽後接受本報及本地傳媒訪問時直言不滿意成績，「為今次亞運準備已久，較PB（個人最佳時間）慢1分多鐘，我不滿意，但已盡力。」

亞運會2026馬拉松︱羅映潮出戰女子馬拉松。（楊宇翹攝）

她指出，賽前已知道自己跟對手實力懸殊，「前段努力跟在第一集團後方，我內心其實好緊張、好驚」，並慶幸跑至8、9公里有位選手與她一起跑了好一大段，之後又有從後追上的韓國選手與她「拍跳」，幫助她保持配速，否則她會愈跑愈慢，「因為當你前面見不到人，全程自己望住隻錶跑，真係好驚。」

亞運會2026馬拉松︱羅映潮出戰女子馬拉松。（楊宇翹攝）

羅映潮分享，「我從未試過一場馬拉松係咁驚、好怯，既要追pacing（配速），又遇上逆風，每公里都很吃力才追到pacing，浪費了很多體力。」她本身想博名次晉身頭八名，無奈實力差距太大，比賽期間落入第二集團，「全程自己一個跑、獨自追pacing」，感覺徬徨無助，就算不滿比賽結果，她再次重申：「已經盡咗力」。

亞運會2026馬拉松︱羅映潮。（楊宇翹攝）

羅映潮亞運前8星期受傷 影響備戰壓力山大

羅映潮自責，比賽前8星期進行高原訓練時觸發膝蓋髕骨肌腱勞損傷患，令備戰做得不夠好，她因擔心備戰和比賽而承受巨大壓力。經過3星期密集治療下情況好轉，隨即轉到北海道練重課，然後直接到名古屋參賽，「我好掛住香港，今年超過四分一時間均不在香港，都是獨自到海外集訓，所以心理上有點不平衡，感覺有點孤單。」

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今次她家人特別飛到名古屋觀戰為她打氣，羅映潮泣訴，「上一次家人到場，我未能完成比賽，所以今次同自己講，幾辛苦都唔可以上岸。」在種種不如意之下能夠完成亞運馬拉松賽事，成為她今屆最大得着。

亞運會2026馬拉松︱羅映潮。（楊宇翹攝）

有別一般大型馬拉松比賽，亞運女子馬拉松只有18位選手參賽，羅映潮稱，「全程自己追時間，影響了成績」。她自評，「心理上仍未夠強大」，並希望能在下一場賽事時間帶來驚喜，跑出一場「令大家以我為榮」的比賽。

亞運會2026馬拉松︱黃卓寧順利完成女子馬拉松賽事。（楊宇翹攝）

黃卓寧以2小時42分33秒列第13名，她表示很開心能與羅映潮一起出戰亞運圓夢，從昔日跟隨同一教練受訓，到之後各自分散練習，如今一起上場比賽競技，一直彼此互相「良性提升」，「我哋兩個從來都唔當大家係對手，唔係我要贏你，我今場要跑得快過你，而係點樣可以做到自己最好，甚至推動對方，這是我們的良性提升，唔係競爭。」

亞運會2026馬拉松︱黃卓寧與羅映潮緊緊擁抱。（楊宇翹攝）

她說兩人都是為進步而默默努力、付出所有的類型，希望彼此繼續推動，成績上取得突破點，推動香港整個女子長跑界一起進步。