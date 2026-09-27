亞運會2026︱羽毛球地獄賽程安洗瑩也抱怨　單打部分賽事凌晨開波

羽毛球是亞運會2026的一大焦點項目，可是周六（26日）在單打賽事同日上演32強及16強賽事，港將盧善恩、伍家朗完成16強比賽時已接近午夜，2號場最後一戰女單16強宮崎友花對仙杜，更在日本時間凌晨零時5分才開始熱身、預備開賽，連向來是羽毛球界「鐵人」的「一姐」安洗瑩也忍不住抱怨賽程。



亞運會2026．羽毛球︱地獄賽程令「鐵人」安洗瑩也抱怨。（Getty Images）

羽毛球同日上演32強及16強 安洗瑩：我從未試過一日打兩場比賽

今屆名古屋亞運在多項安排均受到爭議，惟比賽進程至今大致順暢，直到周六羽毛球賽事，大會竟安排男單及女單同日舉行32強及16強。面對這個不合理的安排，安洗瑩直言，「以往我從未試過一日打兩場比賽，因此難以想像應如何應付。」她續稱，由於時間尷尬，兩場比賽中間無法回房間休息。」

亞運會2026．羽毛球︱宮崎友花對仙杜的女單16強，日本時間凌晨零時7分才開賽。（路透社）

伍家朗對崔智勛打完已近午夜 宮崎友花對仙杜凌晨後才開賽

昨晚在羽毛球2號場，當港將伍家朗與韓國球手崔智勛在男單16強戰至第3局初段，崔智勛因傷退賽時，已接近午夜12時。緊接這場比賽還有最後一場比賽、日本主場球手宮崎友花對印度名將仙杜的女單16強比賽。

亞運會2026．羽毛球︱仙杜女單16強花40分鐘擊敗宮崎友花，完賽時已接近凌晨1時。（Getty Images）

由於周日早上便要展開8強賽事，比賽無法廷至翌日舉行，宮崎友花對仙杜一仗結果在日本時間零晨零時7分開賽。另一港將盧善恩在女單16強1：2負中華台北球手林湘緹一戰，昨晚在1號場上演，同樣接近凌晨才完成。

亞運會2026．羽毛球︱羽毛球賽事的舉行場地一宮市綜合體育館。（Getty Images）

名古屋亞運大會差勁安排新一章 住宿地點與比賽場地太遠已受垢病

這個對球手不友善的安排，成為今屆大會在安排失當的最新一章。大會安排的運動員住宿地點與比賽場地相隔太遠，早已為外界垢病，此外，羽毛球賽事的舉行場地一宮市綜合體育館的燈光照明系統差勁，影響球手發揮。到今次在男、女子單打賽事將32強、16強編排在同一天舉行，要球手打至凌晨接近1時才完成比賽，終再次令外界對大會的不滿再次爆發。

亞運會2026．羽毛球︱女雙楊雅婷/楊霈霖晉級8強。（路透社）

港隊8強階段僅餘男單伍家朗、女雙楊雅婷/楊霈霖

今屆港隊在羽毛球項目的成績方面，男團1：3負韓國、女團0：3負馬來西亞，同在首圈出局。混雙方面，陳延澤/吳芷柔、張世成/謝影雪兩對組合分別在16強不敵中國組合止步；女單梁珈穎首圈上步，盧善恩16強下馬；男雙洪魁駿/呂俊瑋首圈1：2負日本組合出局，張世成/鄧志輝16強負印尼組合。

女雙呂樂樂/曾曉昕首圈負印度組合，另一組合楊雅婷/楊霈霖首圈2：0挫澳門組合，16強再以2：0擊敗泰國組合，順利晉級8強；男單方面，李卓耀首圈1：2不敵奈良岡功大，伍家朗16強在對手崔智勛退賽下連過兩關，亦能出線8強。