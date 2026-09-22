亞運會2026羽毛球｜泰國碧查夢藥檢陽性被禁賽　女團不敵中國出局

2026名古屋亞運會爆出首宗興奮劑違規醜聞，年僅19歲、被譽為「羽球天使」的泰國女子羽毛球新星碧查夢（Pitchamon Opatniputh），因在賽外藥檢中被驗出禁用物質，遭國際檢測機構（ITA）即時禁賽。碧查夢作為泰國第三單打，原定於今日（22日）上午代表泰國隊出戰女團8強賽，如今泰國只能臨時換人。



碧查夢在亞運正式開幕前2天，於名古屋訓練期間接受藥檢，該次檢查中查出利尿劑呋塞米（furosemide）呈陽性反應。ITA隨即發聲明：「這意味著該運動員將被禁止參加2026年名古屋亞運會的任何比賽、訓練、指導或活動。」碧查夢仍有權向國際體育仲裁法庭反興奮劑部門對禁賽提出質疑，並要求對B樣本進行複檢。

泰國羽毛球運動員碧查夢在藥檢中被驗出禁用物質，遭到禁賽。（資料圖片/Getty Images）

「呋塞米」在世界反興奮劑機構（WADA）名單中被列為S5類「利尿劑及遮蔽劑」。在醫學臨床上用於治療心臟衰竭或水腫，但在體育界，運動員常利用其強效利尿來稀釋尿液，企圖掩蓋體內其他違禁藥物的痕跡。

泰國臨陣撤換老將頂替 不敵中國無緣4強

碧查夢作為泰國女單近年崛起的代表人物，曾奪得2023年世青賽冠軍並闖入世界羽聯巡迴賽超級500賽事決賽。今屆作為泰國陣中第三單打，將同實力球手李美妙（Pornpawee Chochuwong）、拉查諾（Ratchanok Intanon）共同出戰女團賽事，面對碧查夢的禁賽，泰國只能臨時改派老將革通（Supanida Katethong）頂替。

泰國女團。（Getty Images）

泰國今日（22日）早上與中國爭奪準決賽入場券，拉查諾打頭陣對陣「世二」王祉怡，在先贏一局情況下遭中國球手反勝。第二場第一雙打，Hathaithip MIJAD／Napapakorn TUNGKASATAN實力與「世一女雙」劉聖書／譚寧存在差距，開局一度以0：10落後，最終連輸兩局告負。「第二單」李美妙先輸一局給陳雨菲，第二局頑強追分，以21：19將比賽拖入決勝局。李美妙第3局緊咬比數，但體能下滑明顯，在11：12後被陳雨菲連得5分拉開至11：17，最終以13：20輸球，泰國總比數0：3不敵中國，止步8強。

名古屋亞運羽毛球女團8強戰，泰國0：3中國。（新華社）