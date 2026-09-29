亞運會競步｜哈薩克冠軍因跑鞋違規遭DQ　中國隊遞補包辦金銀

2026年名古屋亞運會女子馬拉松競走決賽中，哈薩克選手托克桑巴耶娃（Yasmina Toxanbayeva）以3小時22分20秒的佳績率先衝線，勇奪金牌。惟賽後大會接獲申訴並核查其比賽跑鞋，發現該鞋款並未在世界田聯（World Athletics）官方合規數據庫中註冊，最終被判取消資格。原本獲得亞軍及季軍的中國選手旦增曲宗與馬麗，隨後獲遞補包辦金、銀牌。



經世界田聯裁定，托克桑巴耶娃當天所穿的鞋子並未完成合規報備，屬於違規裝備，大會隨即取消其比賽成績。（路透社）

原本獲得亞軍的中國選手旦增曲宗（左）賽後獲遞補奪金。(路透社)

世界田聯嚴格判定違規取消資格

根據世界田聯的權威競賽規則，運動員在認證賽事中所穿著的比賽鞋，必須是已經面向公眾正式發售的產品，或是已獲得官方報備許可的研發階段原型鞋。經世界田聯裁定，托克桑巴耶娃當天所穿的鞋子並未完成合規報備，屬於違規裝備。大會隨即取消其比賽成績，官方成績亦已被標註為DQ（取消資格）。

原本獲得亞軍及季軍的中國選手旦增曲宗（中）與馬麗（左），隨後獲遞補包辦金、銀牌，日本選手梅根由紀子（右）則收穫銅牌。（新華社）

中國隊遞補包辦金銀牌

由於托克桑巴耶娃的成績被取消，女子馬拉松競走項目的獎牌歸屬隨之改寫。原本第二個抵達終點的中國選手旦增曲宗遞補獲得金牌，另一名中國選手馬麗遞補獲得銀牌，日本選手梅根由紀子則收穫銅牌。

面對被取消資格判定，托克桑巴耶娃隨後在社交平台發文向支持者致謝。（路透社）

當事人賽後在社交平台發文

面對被取消資格判定，托克桑巴耶娃隨後在社交平台發文向支持者致謝：