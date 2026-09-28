亞運會2026︱國乒失男團大反擊奪6金　王楚欽男單負林詩棟後獲3銀

名古屋亞運會2026乒乓球項目，中國乒乓球隊（國乒）失落男團金牌而受盡千夫所指，但隨即在各個項目發揮實力，不止盡攬餘下6面金牌，還在男單、女單及混雙3項包辦金、銀牌，21歲的林詩棟個人獨得3金1銀成為大贏家，而「一哥」王楚欽在男單決賽0：4不敵林詩棟後，今屆收穫3面銀牌。



亞運會2026．乒乓球︱林詩棟男單挫王楚欽，今屆個人獨得3金1銀成為大贏家。（路透社）

亞運會2026．乒乓球︱國乒失男團金牌後大反擊 盡攬餘下6金

男子團體賽（男團）是2026名古屋亞運乒乓球項目第一項產生金牌的項目，男單世界排名第一的王楚欽帶領國乒出戰，在男團決賽以場數2：3不敵日本，九連霸夢碎，日本隊則自1966年曼谷亞運奪冠以來，相隔60年再次奪得亞運男團金牌。失落這面份量極重的金牌，令國乒背負龐大壓力，並遭到官方與民間輿論嚴厲批評。

亞運會2026．乒乓球︱王曼昱（左）女雙夥拍蒯曼（右）奪金，今屆助國乒橫掃女團、女雙、女單3金。（路透社）

王曼昱態勇助國乒橫掃女團、女雙、女單3金

然而中國隨後順利獲得女團金牌，王曼昱、孫穎莎包辦女單決賽，王曼昱以4：2奪金，而王曼昱在女雙夥拍蒯曼，決賽4：0橫掃日本的張本美和／早田希娜，個人獨取3金，王曼昱的穩定發揮，助國乒包辦女團、女單及女雙3金。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

林詩棟贏盡混雙、男雙、男單金牌 「一哥」王楚欽獲3面銀牌

剛傷癒復出的王楚欽未回復十足狀態，國乒21歲球手林詩棟大顯身價，男雙夥拍黃友政決賽4：2擊敗日本的張本智和／篠塚大登，混雙夥拍蒯曼一路過關，決賽4：0大勝王楚欽／孫穎莎，今日（28日）在男單決賽再以4：0大勝「師兄」王楚欽，今屆個人獨取男單、男雙、混雙3金及男團銀牌，成為國乒在失落男團金牌後力挽狂瀾、收復失地的頭號功臣。反觀領軍人物王楚欽在男團、男單和混雙「只得」3面銀牌，預料將再次承受來自內地輿論及隊內的巨大壓力。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

王楚欽：「感覺現在打球一直在消耗，需重拾喜歡打球的感覺」

王楚欽談及第三度出戰亞運會的感受時直言，「整體感覺現在打球一直在消耗，不知道為什麼，就是感覺累。在世界盃、世錦賽之後，自己找不到之前享受打球、喜歡在賽場上（拚搏）的感覺，這也是後面我需要好好問自己的一個課題。」