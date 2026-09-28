亞運會2026︱國乒失男團大反擊奪6金　王楚欽男單負林詩棟後獲3銀

撰文：吳慕兒
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名古屋亞運會2026乒乓球項目，中國乒乓球隊（國乒）失落男團金牌而受盡千夫所指，但隨即在各個項目發揮實力，不止盡攬餘下6面金牌，還在男單、女單及混雙3項包辦金、銀牌，21歲的林詩棟個人獨得3金1銀成為大贏家，而「一哥」王楚欽在男單決賽0：4不敵林詩棟後，今屆收穫3面銀牌。

亞運會2026．乒乓球︱林詩棟男單挫王楚欽，今屆個人獨得3金1銀成為大贏家。（路透社）

亞運會2026．乒乓球︱國乒失男團金牌後大反擊　盡攬餘下6金

男子團體賽（男團）是2026名古屋亞運乒乓球項目第一項產生金牌的項目，男單世界排名第一的王楚欽帶領國乒出戰，在男團決賽以場數2：3不敵日本，九連霸夢碎，日本隊則自1966年曼谷亞運奪冠以來，相隔60年再次奪得亞運男團金牌。失落這面份量極重的金牌，令國乒背負龐大壓力，並遭到官方與民間輿論嚴厲批評。

亞運會2026．乒乓球︱王曼昱（左）女雙夥拍蒯曼（右）奪金，今屆助國乒橫掃女團、女雙、女單3金。（路透社）

王曼昱態勇助國乒橫掃女團、女雙、女單3金

然而中國隨後順利獲得女團金牌，王曼昱、孫穎莎包辦女單決賽，王曼昱以4：2奪金，而王曼昱在女雙夥拍蒯曼，決賽4：0橫掃日本的張本美和／早田希娜，個人獨取3金，王曼昱的穩定發揮，助國乒包辦女團、女單及女雙3金。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

林詩棟贏盡混雙、男雙、男單金牌　「一哥」王楚欽獲3面銀牌

剛傷癒復出的王楚欽未回復十足狀態，國乒21歲球手林詩棟大顯身價，男雙夥拍黃友政決賽4：2擊敗日本的張本智和／篠塚大登，混雙夥拍蒯曼一路過關，決賽4：0大勝王楚欽／孫穎莎，今日（28日）在男單決賽再以4：0大勝「師兄」王楚欽，今屆個人獨取男單、男雙、混雙3金及男團銀牌，成為國乒在失落男團金牌後力挽狂瀾、收復失地的頭號功臣。反觀領軍人物王楚欽在男團、男單和混雙「只得」3面銀牌，預料將再次承受來自內地輿論及隊內的巨大壓力。

亞運會2026．乒乓球︱王楚欽男單負林詩棟，今屆男團、男單和混雙全數獲銀牌。（路透社）

王楚欽：「感覺現在打球一直在消耗，需重拾喜歡打球的感覺」

王楚欽談及第三度出戰亞運會的感受時直言，「整體感覺現在打球一直在消耗，不知道為什麼，就是感覺累。在世界盃、世錦賽之後，自己找不到之前享受打球、喜歡在賽場上（拚搏）的感覺，這也是後面我需要好好問自己的一個課題。」

2026亞運會乒乓球項目獎牌

項目／獎牌

金牌

銀牌

銅牌

男團

日本

中國

韓國、中華台北

男雙

林詩棟／黃友政 （中國）

張本智和／篠塚大登（日本）

松島輝空／戸上隼輔（日本）、向鵬／溫瑞博（中國）

男單

林詩棟（中國）

王楚欽（中國）

林昀儒（中華台北）、阿林美安（伊朗）

女團

中國

日本

朝鮮、韓國

女雙

王曼昱／蒯曼（中國）

張本美和／早田希娜（日本）

杜凱琹／吳詠琳（香港）、素塔西尼／奧拉旺（泰國）

女單

王曼昱（中國）

孫穎莎（中國）

張本美和（日本）、早田希娜（日本）

混雙

林詩棟／蒯曼（中國）

王楚欽／孫穎莎 （中國）

申裕斌／林鐘勳（韓國）、Manush Shah／Diya Chitale（印度）

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