下屆亞運會2030定2031年？　為保吸引力爭取改在奧運前一年舉行

2026名古屋亞運會今夜（4日）閉幕，亞運會慣常為4年一度，下一屆原定2030年舉行，不過亞奧理事會（Olympic Council of Asia，簡稱：OCA ）希望將來屆亞運延遲一年至2031年，以便亞運會賽事可作為2032年奧運會的資格賽，目前正與國際奧委會（IOC）商討。而下屆主辦亞運的多哈方面，已表態會配合OCA的決定，有信心無論最終決定在2030年或2031年舉行，他們在軟硬件各方面都會準備好。



2026名古屋亞運會或成為最後一屆在「雙數年」舉行的亞運會。（路透社）

下屆亞運再由多哈主辦 亞奧理事會考慮改在「單數年」舉行

名古屋亞運曲終人散，未來兩屆亞運的主辦城市已選定，分別為多哈和利雅德。下屆賽事再度由多哈主辦，原定在2030年11月4日至19日在這個卡塔爾首都上演。作為規模僅次奧運會的國際大型綜合運動會，由於亞運會與奧運會相隔兩年，大部分賽事未能與奧運資格賽的周期接軌，亦令賽事對頂級運動員吸引力大減，部分職業選手甚至選擇不參賽。

日本就算有主場之利，男排隊長石川祐希、西田有志和高橋藍3大主力均未有參加今屆亞運。（Getty Images）

目前大部分運動未能與奧運周期接軌 對頂級選手吸引力大減

以日本隊為例，今屆賽事縱有主場之利，但排球作為焦點大項，並未派出最強陣容，男排隊長石川祐希、西田有志、高橋藍3大主力均獲休息避戰今屆亞運，而女排隊長石川真佑同樣在未有傷病下，留在土耳其打職業賽。最終男排由伊朗奪金，女排由中國勝出，日本在兩項賽事均獲得銀牌。畢竟對日本以至洲內其他體育強國或是頂級選手而言，奧運會才是他們心目中最重要的賽事。

網球單打是少數可獲2028奧運入場券的亞運項目，香港代表黃澤林贏得男單金牌兼得奧運資格。（夏家朗攝）

亞運會為何對頂級運動員欠缺吸引力？

名古屋亞運舉行43個運動共469個項目，當中329個項目為奧運項目，可是只得包括網球、三項鐵人、壁球、曲棍球、滑浪風帆、射箭在內等運動提供部分奧運參賽席位，例如網球贏得男單金牌的香港球手黃澤林，以及女單金牌的中國球手王曦雨，均已率先取得2028洛杉磯奧運「入場券」。可是其他大部分運動仍與奧運資格周期接不上，因此亞運一定程度上只是「錦上添花」的榮譽，對職業運動員來說，既未能提供排名積分，亦與爭取奧運資格無關，除非像香港那樣獎牌可帶來巨額獎金，否則未必會是運動員最重視的比賽。

亞奧理事會（OCA）主席艾坦尼（Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani）。（路透社）

亞奧理事會正與國際奧委會商討 下屆或由2030年延至2031年

隨着亞洲各國體育水平持續提升，愈來愈多世界級運動員出現，亞運會為保持吸引力，必須求變。早在今年4月，《南華早報》報道亞奧理事會（OCA）已同意將亞運會改在「單數年」、亦即是奧運會前一年舉行的討論，近日新華社、路透社等各大媒體為此作出跟進，指OCA正在跟IOC商討有關改動的可行性，暫時未知結果。一旦落實，亞運會由來屆開始會延後一年，由原定的2030年，改在2031年上演，再下一屆的利雅德亞運則會由2034年改為2035年，之後亦會如此類推。

何詩蓓稱今屆是她的「最後一屆亞運」。（楊宇翹攝）

距下屆相隔5年一眾傳奇「等不了」 張家朗何詩蓓孫穎莎提早告別

亞運會改在奧運前一年舉行，好處當然是賽事進入奧運資格賽周期，然而如此一來今屆與下屆之間由4年變成5年，今屆亞運獲得女團金牌，混雙、女單銀牌的乒乓球「一姐」孫穎莎便稱，「5年有點遙遠，我可能等不到那麼久」，彷彿預言已戰畢最後一次亞運。香港兩大傳奇名將何詩蓓、張家朗亦分別表示今屆是他們的「最後一屆亞運」。

IOC主席高雲迪（Kirsty Coventry）支持亞運改在奧運前一年舉行。（路透社）

IOC主席支持改動 OCA副主席：每個運動有本身的奧運晉級系統

出席名古屋亞運會的IOC主席高雲迪（Kirsty Coventry）知悉OCA的行動，並表態大力支持：「我認為那是一個強化我們運動的一個非常美好方法」。2024年獲選為IOC執行委員會成員的中國一代羽毛球名將李玲蔚，接受新華社訪問時口徑與高雲迪一致：「其他洲份基本上都是在奧運前一年舉行他們所屬的大型綜合運動會，我認為這樣做的好處遠多於壞處。」

足球本身有自己的奧運晉級系統，就算亞運改年份亦未必會有所改變。（路透社）

不過推動亞運會更改年份的OCA，並未一面倒地樂觀，副主席宋魯增便向新華社稱，大部分國際體育協會均支持亞運改在奧運前一年舉行，但亞運賽事能否真的成為奧運資格賽，仍有待各方研究和努力，「每個運動本身都有自己的奧運晉級系統，就如足球，因此亞運能否成為奧運資格賽的一部分目前仍很難說。」

名古屋亞運順利上演，來屆第二度由多哈主辦。（路透社）

多哈亞運籌委會CEO：無論2030年或是2031年，我們均準備就緒

無論如何，年份改動勢在必行，就算下屆在多哈未能趕及，相信到再下一屆在沙特阿拉伯的利雅德應會有足夠時間。2030多哈亞運會籌備委員會行政總裁艾布亞寧（Ahmad Abdulla Al-Buenain）接受路透社訪問時表示，對2030年或是2031年舉行下屆亞運持開放態度，「我們與IOC和OCA緊密合作，這種決定總是涉及大量相關利益者，背後牽涉大量原因。」他續稱，「我們作為當地主辦委員會，最主要的是確保無論在任何情況下都作好準備，所有場地均準備就緒，而所有計劃亦能夠妥善執行。」