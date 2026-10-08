乒乓球｜擊敗孫穎莎的泰國黑馬帕拉南　靠共享球拍起步走向大舞台

泰國29歲左手將、世界排名第101位的帕拉南（Orawan Paranang）在WTT北京大滿貫女單32強中，以3：1爆冷擊敗中國名將孫穎莎。這場勝利無疑是帕拉南職業生涯至今最輝煌的一戰，這位從泰國貧窮農家一步步走上奧運、亞運舞台的女將，再度用手中的球拍寫下勵志故事。



孫穎莎賽後大讚帕拉南發揮出色，帕拉南則第一時間關切對手的身體狀況，「我在比賽中見到她看起來不太好，她動作有些慢，很遺憾聽到她發燒了，希望她盡快好起來。」帕拉南隨後在個人社交媒體上再次發文祝願孫穎莎早日康復。

WTT北京大滿貫，帕拉南以3：1爆冷擊敗孫穎莎，晉級16強。（WTT）

能夠擊敗孫穎莎，帕拉南難掩激動，受訪時直言：「這是我職業生涯中最棒的一場勝利，我完全沒有想過能贏孫穎莎。」

回顧兩人的交手紀錄，帕拉南此前對戰孫穎莎3戰皆北，最近一次是在剛剛結束的2026名古屋亞運女單16強，當時帕拉南以0：4慘負。自帕拉南2017年出戰國際賽事有統計以來，面對中國球手王曼昱、蒯曼及陳熠等人全數吞敗，僅曾於2023 WTT奧托塞支線賽（WTT Feeder Otocec 2023）擊敗過國乒小將李雅可，以及2024澳門世界盃分組賽，4局制規則下逼和過陳幸同。

帕拉南與孫穎莎交鋒4次，終初嚐勝果。（路透社）

貧民家庭出身靠共享球拍起步 帕拉南15歲贏獎金養家

帕拉南童年生活極其艱苦，出生於泰國烏汶府貧困家庭，家中四兄弟姊妹，全靠務農以及父親做清潔工維持生計。帕拉南自小就知道父母生活艱辛，立志有朝一日要以某種方式減輕家人負擔。

據泰國體育媒體Sanook報道，帕拉南接觸乒乓球後全靠學校體育老師自費買球拍，供她與其他10多名同學共同分享使用。她更在10歲時離開父母和家鄉，獨自一人在大城市生活讀書。15歲那年，她開始參加各項青少年比賽，將獲得的賽事獎金貼補家用。16歲時帕拉南參加泰國國家隊集訓，僅僅一年後，她在亞洲青年錦標賽混雙比賽中斬獲銅牌。

帕拉南曾家境困難，買不起球拍。（WTT）

帕拉南兩戰奧運 創泰國亞運乒乓多項首面獎牌

帕拉南並非一朝一夕為泰國乒壇締造歷史。在2023成都世界大學生運動會上，她摘下女單銅牌，當時受訪時直呼「拿到第三名連自己都感到驚訝」。

身材嬌小的帕拉南，身上充滿韌性。（WTT）

她曾代表泰國參加過兩屆奧運，東京奧運闖入女單32強負日本名將石川佳純，巴黎奧運再次止步32強。她在巴黎奧運上率領泰國隊闖入女團8強。

帕拉南在團體項目上多次寫下泰國乒壇歷史，2023杭州亞運會，帕拉南協助泰國女團奪下團體賽銅牌，這是自1958年東京亞運會將乒乓球列為正式比賽項目以來，泰國代表團在該項目上奪得的首枚獎牌。剛剛結束的愛知·名古屋亞運會，她夥拍Suthasini Sawettabut奪得乒乓球女雙銅牌，再次幫助泰國在亞運女雙項目上實現獎牌突破。