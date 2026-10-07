乒乓球︱19歲松島輝空世界排名升上第一刷新紀錄　王楚欽跌至第四

國際乒聯最新一期世界排名，男子單打球手排名出現重大變動，近年大部分時間排名第一的王楚欽，由第一跌至第四位，19歲的日本球手松島輝空首度登頂，並刷新最年輕男單「世一」乒乓球手紀錄。另一日本球手張本智和微升一級至第三位，前十位球手當中，國乒繼續只得王楚欽與林詩棟，然而兩人目前均受傷患困擾，更雙雙退出正在北京上演的WTT中國大滿貫，排名有機會持續下跌。



乒乓球︱19歲的松島輝空男單世界排名升上第一位，刷新最年輕「世一」男子球手紀錄。（路透社）

乒乓球︱19歲松島輝空世界排名升上第一 刷新最年輕「世一」紀錄

全攻型打法的松島輝空，過去一年表現持續神勇，去年11月贏得WTT法蘭克福冠軍賽，今年4月在乒乓球單打世界盃摘銀，繼而在7月高舉WTT美國大滿貫錦標，即使名古屋亞運男單8強不敵林詩棟，仍累積6930分，升上世界排名第一。

乒乓球︱林詩棟去年初曾升上世界排名第一，最新回落至第九位。（路透社）

日本等待46年的乒乓男單世界第一

去年2月林詩棟以19歲零9個月24天首度高佔乒乓球男單世界排名第一，打破孔令輝保持的20歲零2個月22天紀錄。時隔一年半，紀錄被19歲零5個月6天的松島輝空刷新。松島輝空不止成為繼奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）在2018年登頂後，時隔8年的新一位非中國「世一」球手，同時更是自1980年的小野誠治之後，日本相隔46年後的另一位世界第一選手。

松島輝空在名古屋亞運夥拍張本智和、戶上隼輔、篠塚大登和宇田幸矢，擊敗中國贏得男團金牌。（路透社）

松島輝空、張本智和領日本男團亞運挫中國

日本不止擁有松島輝空，還有23歲、世界排名第三的張本智和，25歲、世界排名第13的戶上隼輔，22歲、世界排名18的篠塚大登，25歲、世界排名第31的宇田幸矢，這個年輕當打的陣容，在亞運男團決賽擊敗中國贏得金牌，即使國乒贏得餘下6項冠軍，依然令男隊主教練王晧在國內受盡批評。

最新一期乒乓球世界排名王楚欽跌至第四位。（路透社）

雪上加霜的是，王楚欽、林詩棟戰畢亞運後均因傷患缺席中國大滿貫，失去主場搶分良機，之後世界排名或進一步下跌。不過一眾前列球手分數相當接近，前四位球手松島輝空、菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）、張本智和、王楚欽的分數均超過6000分，第五位的莫利加特（Truls Möregårdh）亦有5805分，基本上是贏出一項大賽便能追回來的距離。

杜凱琹夥拍吳詠琳在亞運女雙獲得銅牌後再次出擊，出戰中國大滿貫。（路透社）

香港3對雙打進佔世界前列 「黃杜配」混雙升上第二位

港隊3對雙打組合均升上世界前列，混雙組合黃鎮廷、杜凱琹排名由第四升上第二；贏得女雙亞運銅牌的杜凱琹、吳詠琳排名第三；黃鎮廷、陳顥樺則在男雙排名第五。

乒乓球男子單打最新世界排名（只列前十位） 世界排名／球手（國家） 積分 1. 松島輝空（日本） 6930 2. 菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）（法國） 6379 3. 張本智和（日本） 6363 4. 王楚欽（中國） 6157 5. 莫利加特（Truls Möregårdh）（瑞典） 5805 6. 林昀儒（中華台北） 4405 7. 卡達雲奴（Hugo Calderano）（巴西） 4240 8. 阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）（法國） 3720 9. 林詩棟（中國） 3642 10. 邱黨（德國） 3450

女單方面仍是中國選手的天下，國乒繼續有6位球手晉身前十。孫穎莎重回世界第一，王曼昱回到次席，張本美和續排第三，蒯曼、王藝迪分列第四、五位，早田希娜第六，陳幸同第七，德國球手雲達（Sabine Winter）升上第八，代表澳門的朱雨玲排第九，陳熠第十。