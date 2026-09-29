亞運2026｜林詩棟奪金被嘲「打一單」　國乒陷「輸贏都不行」困局

中國乒乓球隊包攬名古屋亞運男、女單打金銀牌，然而，榮譽背後扭曲的輿論風向與兩極分化的球迷陣營，卻讓國乒球手徒增煩惱。

21歲年輕球手林詩棟在男單決賽以4：0擊敗「世一」王楚欽，首次參賽即登頂，卻在頒獎禮上遭極端球迷向他高喊「打一單」進行嘲諷。

類似的事情亦發生在女單冠軍王曼昱身上，在4：2擊敗孫穎莎後，賽後接受央視訪問時，亦遭現場觀眾高聲諷刺「下次不要打擦邊球啦」。

如今國乒球員彷彿再次走進樊振東在巴黎奧運後所形容「輸球也不行，贏球好像也沒那麼行」的畸形怪圈。



林詩棟勇奪三金反被諷 網友狠嘲「去找東哥吧」

作為國乒男隊新一代主力，林詩棟今屆賽事交出驚喜表現，男單8強賽以場數4：2反勝日本新星松島輝空，隨後在決賽中直落4局橫掃王楚欽封王。林詩棟在男雙比賽中夥拍黃友政，在日本觀眾的吶喊下先後擊敗東道主組合松島輝空／戶上隼輔以及張本智和／篠塚大登，登頂亞運男雙。混雙賽事中，林詩棟同樣手感大勇，拍檔世界排名第4的蒯曼，32強賽淘汰巴黎奧運銀牌組合李正植／金琴英，準決賽戰勝巴黎奧運銅牌組合林鐘勛／申裕斌，決賽擊敗王楚欽／孫穎莎，奪得金牌。

林詩棟在男單頒獎時被嘲諷「打一單」。（新華社）

林詩棟今屆賽事擊敗一眾亞洲強手一人狂攬三金，本應是國乒梯隊建設的喜事，卻因極端球迷過度看重內部競爭，並因金牌沒有落在人氣球手身上而編造出「陰謀論」，慘遭酸言酸語。除了現場頒獎台上的嘲諷，網絡上亦有網民指控其發球遮擋違例，質疑勝之不武。

國乒陣營內的「飯圈」文化將球員隨意褒貶，已完全脫離了競技體育的本質，演變成陣營敵對與人身攻擊，不少網友無奈寫下評論：「林詩棟去德國投奔樊振東吧。」暗指國乒環境已經無法讓運動員保持純粹、專注，強者難以忍受輿論攻擊，唯有出逃。

林詩棟今屆比賽勇奪三面金牌，本應是國乒梯隊建設的喜事，卻因極端粉絲過度看重內部競爭而深陷輿論。（新華社）

女單冠軍王曼昱的處境同樣令人唏噓，賽中出現少數擦網、擦邊球被極端球迷解讀為故意為之。昔日團體賽失分或未能守住分區的往績，成為極端球迷藉此證明她「配不上」金牌的理由。

王曼昱女單奪冠後接受訪問時，旁邊傳入球迷聲音「下次不要打擦邊球」。（微博）

王楚欽落敗遭「普天同慶」 賽場變極端角鬥場

巴黎奧運後，王楚欽一直承擔團體賽「第一單打」重任，在倫敦世乒賽以及今屆亞運會上，王楚欽得分情況直接關乎國乒團體命脈。國乒男團今屆亞運團體決賽被迫使出「田忌賽馬」策略，王楚欽擊敗日本第一單打松島輝空，溫瑞博被逼出任第二單打輸給張本智和在情理之中，林詩棟按計劃贏下戶上隼輔，之後冠軍希望全數落在王楚欽身上，但是王楚欽直落三局不敵張本智和，溫瑞博亦無法在決勝局中與松島輝空抗衡，最終國乒2：3不敵日本無緣金牌。

王楚欽不論輸贏都處於輿論之中，坦言「現在打球環境不一樣」。（新華社）

相較於上一輩馬龍、許昕、樊振東三核並立，如今男隊缺乏戰略容錯空間，勝負手往往壓在王楚欽身上。一旦失守，輿論即指責其難擔大任。在飯圈撕裂下，部分網民將其落敗視為「大喜事」並在網上「開香檳」嘲諷，另一派極端球迷則反向諷刺林詩棟無法承擔一單責任。

賽事期間選手長期處於極端輿論的風口浪尖，面對無休止的飯圈拉踩與仇恨轉移，王楚欽受訪時難掩疲態，無奈坦言：「我覺得跟以前打球的環境不一樣，現在就是會容易……沒有那麼純粹吧。我覺得還是會受到一些影響，可能會是慢性的，就像慢性毒藥一樣。自己現在的感覺就是，確實是很累吧。」

國家體育總局在其印發的《體育強國建設「十五五」規劃》中，首次將「賽場文明培育」單列成章，明令杜絕競技體育「飯圈化」與運動員「網紅化」。回溯自巴黎奧運會以來，公安機關網安部門亦曾針對造謠誹謗球員教練的網絡水軍展開專項打擊，依法刑事拘留多名發佈惡意言論的嫌疑人。然而，法規條文與專項打擊雖能封禁違規帳號，卻難以瞬間滌清畸形粉絲心態，線下觀賽禮儀的缺席與陣營偏執，依然如影隨形地侵蝕著運動員的心理防線。