WTT香港總決賽2026移師啟德體藝館，本文將隨大會公布而持續更新參賽球員名單及賽程、門票詳情及座位表等。

香港隊目前有黃鎮廷/杜凱琹取得混雙資格，備受關注的王楚欽/孫穎莎則以外卡入圍。單打方面，最新消息是王楚欽成為第12名入圍男單的球手。



WTT香港總決賽2026參賽球員名單

香港隊混雙組合黃鎮廷/杜凱琹獲得席位，連續兩年參加WTT總決賽。大會陸續公布入圍球手名單，當中包括中國的王楚欽及孫穎莎﹑日本的張本智和與張本美和等。

WTT香港總決賽2026單打入圍名單（持續更新） 男子單打 女子單打 菲歷斯勒邦 （法國） 松島輝空 （日本） 張本美和 （日本） 大藤沙月 （日本） 張本智和 （日本） 卡達雲奴 （巴西） 蒯曼 （中國） 王藝迪 （中國） 林昀儒 （中華台北） 莫利加特 （瑞典） 孫穎莎 （中國） 早田希娜 （日本） 張禹珍 （韓國） 周啟豪 （中國） 王曼昱 （中國） 佐藤瞳 （日本） 法蘭斯卡 （德國） 阿歷斯勒邦 （法國） 陳幸同 （中國） 陳熠 （中國） 溫瑞博 （中國） 王楚欽 （中國） 朱雨玲 （澳門） 申裕斌 （韓國） 有待公布 有待公布 橋本帆乃香 （日本） 石洵瑤 （中國） 有待公布 有待公布 有待公布 有待公布

WTT香港總決賽2026混雙入圍名單（持續更新） 林鐘勳／申裕斌 （韓國） 黃鎮廷／杜凱琹 （香港） 卡達雲奴／高橋布魯娜 （巴西） Manush Shah／Diya Chitale （印度） 羅布斯／肖瑤茜 （西班牙） 林昀儒/鄭怡靜 （中華台北） 邱黨/莎賓雲達 （德國） 王楚欽/孫穎莎 （中國）

（WTT圖片）

（WTT圖片）

WTT香港總決賽2026門票詳情

比賽日期：2026年12月9日至12月13日

比賽地點：啟德體藝館

售票日期：

優先發售：2026年10月20日16:00起

公開發售：2026年10月23日15:00起

售票連結：

優先發售門票連結

票價：港元$200至$4980不等

恒生信用卡持有人及已在WTT官網登記成為「WTT球迷」的觀眾，可於10月20日16:00開始優先購票，「WTT球迷」登記10月19日截止。公開發售門票於10月23日下午3時在快達票及大麥同步展開，每張訂單最多可購買6張門票。

「WTT球迷」登記連結：worldtabletennis.com/signup

WTT香港總決賽2026座位表及票價

WTT香港總決賽2026將於12月9至13日在啟德體藝館上演，今年增設「高端款待體驗」，設有「Finals Lounge Experience」及「Courtside Experience」，票價由港元$2480至$4980不等。一般座位分成五個價位，當中有最高價的場邊座位，其他普通座位票價最平為港元$300，另設「部份視線受阻座席」，票價則低至最平港元$200。