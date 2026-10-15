WTT香港總決賽2026門票10.20優先發售｜售票連結/座位表/球員名單

WTT香港總決賽2026移師啟德體藝館，門票將於10月20日優先發售，公開發售日期則為10月23日。本文將隨大會公布而持續更新WTT香港總決賽2026的門票價格、座位表、參賽球員名單及賽程。

香港隊目前有黃鎮廷/杜凱琹取得混雙資格，備受關注的王楚欽/孫穎莎則有望以外卡入圍。



WTT香港總決賽2026門票詳情

比賽日期：2026年12月9日至12月13日

比賽地點：啟德體藝館

售票日期：

優先發售：2026年10月20日16:00起

公開發售：2026年10月23日15:00起

售票連結：有待大會公布

票價：有待大會公布

恒生信用卡持有人及已在WTT官網登記成為「WTT球迷」的觀眾，可於10月20日16:00開始優先購票，「WTT球迷」登記10月19日截止。

「WTT球迷」登記連結：worldtabletennis.com/signup

WTT香港總決賽2026座位表及票價

WTT香港總決賽2026座位表及票價，將會大會公布而更新。

WTT香港總決賽2026參賽球員名單

香港隊混雙組合黃鎮廷/杜凱琹獲得席位，連續兩年參加WTT總決賽。大會陸續公布入圍球手名單，當中包括中國的孫穎莎﹑日本的張本智和﹑張本美和等。

WTT香港總決賽2026單打入圍名單（持續更新） 男子單打 女子單打 菲歷斯勒邦 （法國） 松島輝空 （日本） 張本美和 （日本） 大藤沙月 （日本） 張本智和 （日本） 卡達雲奴 （巴西） 蒯曼 （中國） 王藝迪 （中國） 林昀儒 （中華台北） 莫利加特 （瑞典） 孫穎莎 （中國） 早田希娜 （日本） 王曼昱 （中國） 佐藤瞳 （日本） 陳幸同 （中國）

WTT香港總決賽2026混雙入圍名單（持續更新） 林鐘勳／申裕斌 （韓國） 黃鎮廷／杜凱琹 （香港） 卡達雲奴／高橋布魯娜 （巴西） Manush Shah／Diya Chitale （印度）

（WTT圖片）