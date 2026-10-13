羽毛球．丹麥賽︱呂樂樂曾曉昕挫美國組合晉級　吳芷柔陳延澤止步

香港羽毛球代表成員今周轉戰世界羽聯（BWF）超級750級別的丹麥羽毛球公開賽，周二（13日）香港時間晚上率先由混雙吳芷柔、陳延澤，女雙呂樂樂、曾曉昕兩對雙打組合上陣，明日男單3將伍家朗、李卓耀、吳英倫，以及另一對女雙組合楊雅婷、楊霈霖出戰。



羽毛球．丹麥賽︱吳芷柔/陳延澤混雙32強止步。（資料圖片／新華社）

陳延澤、吳芷柔在混雙32強面對中國年輕組合朱一珺、李茜，對手入局較快，朱一珺、李茜首局初段領先至9：0，「澤柔配」不放棄中段力追至13：15、15：17，兩度追至兩分差距，惟仍以17：21先失首局。第二局輪到香港組合發威，早段以11：3領放，並以21：5大比數勝出，扳平局數1：1。決勝第三局朱一珺、李茜全程領先，並以21：12再贏一局，「澤柔配」1：2敗陣無緣晉級。

羽毛球．丹麥賽︱呂樂樂（左）、曾曉昕（右）順利晉級16強。（資料圖片/Getty Images）

女雙32強，呂樂樂、曾曉昕面對美國組合Francesca Corbett／蓋駱（Jennie Gai），首局雙方已戰況非常激烈，6度平手下戰至7：7，中段香港組合拉開至13：9，即使Francesca Corbett／蓋駱隨即連得5分，以14：13反超前，呂樂樂、曾曉昕接下來連環得分，以21：18先下一城。第二局雙方再次得分如梅花間竹，不過輪到Francesca Corbett／蓋駱以21：18勝出，雙方需以決勝局分高下。

第三局美國組合開局領先4：0、7：3，呂樂樂／曾曉昕力追至8：8，雙方5度打成平手，呂樂樂／曾曉昕在局尾發揮水準持續得分，以21：15再贏一局，以2：1擊敗美國組合晉級16強。