羽毛球丹麥賽伍家朗吳英倫過關　李卓耀負安頓臣無緣再演香港打吡

世界羽聯（BWF）超級750級別的丹麥羽毛球公開賽，男單3將伍家朗、李卓耀、吳英倫，以及女雙組合楊雅婷、楊霈霖齊亮相。港隊「大師兄」伍家朗今日下午率先上陣，與日本球手田中湧士鬥足3局，順利晉身男單16強。晚上吳英倫、李卓耀分途出擊，可惜未能一同奏凱，16強無法重演中國大師賽決賽「香港打吡」一幕。



羽毛球．丹麥賽︱伍家朗男單首圈順利過關。（資料圖片/港協暨奧委會）

羽毛球．丹麥賽︱伍家朗男單32強挫田中湧士過關 16強撼丹麥戰將

港隊3位男單球手一同亮相丹麥公開賽男單32強，身處上線的伍家朗面對日本球手田中湧士，首局初段控制戰局一路領前，田中湧士一度追至8：9，伍家朗隨即連取6分，拉開到15：8，並順利以較大比數的21：12先贏一局。第二局伍家朗再次早段佔先，曾領先至5：1，田中湧士今次中段追至9：9平手後，雙方難分高下，就算伍家朗曾以16：13領前3分，日本球手力追至17：17。雙方得分如梅花間竹，戰至20：20刁時，田中湧士連取兩分，以22：20扳平局數。不過在決勝第三局，伍家朗再次中段帶開比數，終以21：15再贏一局，以2：1淘汰田中湧士晉級16強。下一場伍家朗會跟丹麥主場球手甘克（Rasmus Gemke）爭奪8強席位。

羽毛球．丹麥賽︱李卓耀首輪硬撼主場球手安頓臣。（資料圖片/新華社）

李卓耀與安頓臣激戰三局敗陣 16強無緣「香港打吡」

李卓耀、吳英倫同處下線，如果兩位港將均能在首圈過關，16強李卓耀、吳英倫便會繼早前中國大師賽決賽後，再度上演「香港打吡」。李卓耀「籤運」較差，首圈32強便要硬撼5號種子、丹麥球手安頓臣（Anders Antonsen），這位港將毋懼對手的主場之利，首局一路稍佔優勢並以21：16先勝。第二局初段雙方難分高下，中段安頓臣連番得手以11：5領先，並成功以21：11大比數扳回一城。雙方要打第三局決勝，早段雙方5度平手，戰至6：6時李卓耀連得3分稍為拉開，到技術暫停時領先11：9。安頓臣隨後先追平再反超前，以21：18再贏一局，以2：1反勝過關。

羽毛球．丹麥賽︱吳英倫首輪順利擊敗西本拳太。（資料圖片/新華社）

吳英倫挫西本拳太晉級 16強鬥丹麥主場球手安頓臣

吳英倫的對手則為另一日本球手西本拳太。首局早段已戰況激烈，中段西本拳太接連得分一度領先11：7，吳英倫發力追成11：11平手，尾段愈戰愈勇以21：16先下一城。第二局吳英倫乘勝追擊，開局以8：1遙遙領前，西本拳太中段力追至2至3分距離，不過他落後16：18時吳英倫連環得分，再贏多局21：16，以局數2：0晉級16強。由於李卓耀力戰3局不敵安頓臣，吳英倫下一場會跟安頓臣爭入8強。

羽毛球．丹麥賽︱女雙組合楊雅婷、楊霈霖。（資料圖片/新華社）

港隊女雙組合楊雅婷、楊霈霖，首圈會跟蘇格蘭組合Julie MacPherson／Ciara Torrance爭入16強。若能晉級，下一場會跟在名古屋亞運獲女雙銅牌的馬來西亞組合、賽事2號種子陳康樂／穆拉里塔蘭（Thinaah Muralitharan）爭入8強。