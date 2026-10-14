羽毛球．丹麥賽︱伍家朗挫田中湧士過關　李卓耀吳英倫稍後出場

世界羽聯（BWF）超級750級別的丹麥羽毛球公開賽，男單3將伍家朗、李卓耀、吳英倫，以及女雙組合楊雅婷、楊霈霖齊亮相。港隊「大師兄」伍家朗今日下午率先上陣，與日本球手田中湧士鬥足3局，順利晉身男單16強。



羽毛球．丹麥賽︱伍家朗男單首圈順利過關。（資料圖片/港協暨奧委會）

羽毛球．丹麥賽︱伍家朗男單32強挫田中湧士過關 16強撼丹麥戰將

港隊3位男單球手一同亮相丹麥公開賽男單32強，身線上線的伍家朗面對日本球手田中湧士，首局初段控制戰局一路領前，田中湧士一度追至8：9，伍家朗隨即連取6分，拉開到15：8，並順利以較大比數的21：12先贏一局。第二局伍家朗再次早段佔先，曾領先至5：1，田中湧士今次中段追至9：9平手後，雙方難分高下，就算伍家朗曾以16：13領前3分，日本球手力追至17：17。雙方得分如梅花間竹，戰至20：20刁時，田中湧士連取兩分，以22：20扳平局數。不過在決勝第三局，伍家朗再次中段帶開比數，終以21：15再贏一局，以2：1淘汰田中湧士晉級16強。下一場伍家朗會跟丹麥主場球手甘克（Rasmus Gemke）爭奪8強席位。

羽毛球．丹麥賽︱李卓耀首輪硬撼主場球手安頓臣。（資料圖片/新華社）

李卓耀、吳英倫首圈若能晉級 16強再演「香港打吡」

李卓耀、吳英倫同處下線，李卓耀「籤運」較差，首圈32強便要硬撼有主場之利的5號種子安頓臣（Anders Antonsen）。吳英倫的對手則為另一日本球手西本拳太。如果兩位港將均能在首圈過關，16強李卓耀、吳英倫便會繼早前中國大師賽決賽後，再度上演「香港打吣」。

羽毛球．丹麥賽︱吳英倫首輪鬥西本拳太。（資料圖片/新華社）

羽毛球．丹麥賽︱女雙組合楊雅婷、楊霈霖。（資料圖片/新華社）

港隊女雙組合女雙組合楊雅婷、楊霈霖，首圈會跟蘇格蘭組合Julie MacPherson／Ciara Torrance爭入16強。若能晉級，下一場會跟在名古屋亞運獲女雙銅牌的馬來西亞組合、賽事2號種子陳康樂／穆拉里塔蘭（馬來西亞）爭入8強。