場地單車世錦賽｜李思穎捕捉賽獲第5創個人最佳　荷蘭名將三連霸

撰文：趙子晉
出版：更新：

世界場地單車錦標賽在上海崇明單車館上演，香港代表李思穎首日登場，出戰女子捕捉賽，結果這名港將以第5名衝線，創下史上最佳，而荷蘭的韋比絲連續三年稱霸捕捉賽。

李思穎。（資料圖片／趙子晉攝）
場地單車世錦賽｜港隊出戰團體追逐賽及競速賽資格賽　均無緣過關

場地單車世錦賽在上海上演，香港隊主將李思穎角逐四項，首日率先在女子捕捉賽登場，一眾車手鬥40圈賽事，爭奪世界冠軍。去年捕捉賽的三甲悉數參賽，荷蘭的韋比絲（Lorena Wiebes）力爭衛冕。

李思穎在世界錦標賽捕捉賽創下個人最佳成績。（資料圖片／趙子晉攝）

捕捉賽玩法簡單直接，40圈過後首名衝線即奪冠。李思穎最後5圈留守中游，直至最後兩圈，韋比絲率先發力，力壓愛爾蘭車手基莉士比（Lara Gillespie），連續三年稱霸捕捉賽，李思穎緊隨其後，以第5名衝線，創下港將在女子捕捉賽的史上最佳，她在兩年前以第6名衝線。

李思穎明轉戰女子淘汰賽，再爭佳績，而短組的杜棹熙及楊礎搖將分途出戰男子競輪賽及女子爭先賽。

荷蘭的韋比絲連續三年稱霸捕捉賽。（路透社）

場地單車世錦賽賽程

10月15日（周四）
12:00　男子競輪賽首圈
12:27　女子爭先賽資格賽
13:18　男子競輪賽復活賽
13:45　女子爭先賽1/16決賽
14:23　男子競輪賽8強
14:37　女子爭先賽1/8決賽
17:05　女子團體追逐賽首圈
17:33　女子爭先賽8強第一場
17:49　男子競輪賽準決賽
18:00　男子團體追逐賽決賽
18:14　女子爭先賽8強第二場
18:30　女子淘汰賽
18:52　女子爭先賽8強第三場
19:18　男子競輪賽7-12名次賽
19:25　男子競輪賽決賽
19:30　男子捕捉賽
19:48　女子團體追逐賽

羽毛球．丹麥賽︱伍家朗挫田中湧士過關　李卓耀吳英倫稍後出場羽毛球．丹麥賽︱呂樂樂曾曉昕挫美國組合晉級　吳芷柔陳延澤止步WTT香港總決賽｜12月9至13日啟德體藝館上演　門票10.23公開發售劍擊國際賽今周開鑼　港隊男花備戰奧運周期　一文睇清全季賽程場地單車世錦賽｜港隊亞運後征上海派13車手出賽　李思穎角逐四項中超孫銘謙力壓亞歷斯祖助攻救主　助天津護級兼破壞成都封王派對
李思穎
李思穎
單車
場地單車
香港運動員
香港運動員戰報
HK01 Space Promotion