場地單車世錦賽｜李思穎捕捉賽獲第5創個人最佳　荷蘭名將三連霸

世界場地單車錦標賽在上海崇明單車館上演，香港代表李思穎首日登場，出戰女子捕捉賽，結果這名港將以第5名衝線，創下史上最佳，而荷蘭的韋比絲連續三年稱霸捕捉賽。



李思穎。（資料圖片／趙子晉攝）

場地單車世錦賽在上海上演，香港隊主將李思穎角逐四項，首日率先在女子捕捉賽登場，一眾車手鬥40圈賽事，爭奪世界冠軍。去年捕捉賽的三甲悉數參賽，荷蘭的韋比絲（Lorena Wiebes）力爭衛冕。

李思穎在世界錦標賽捕捉賽創下個人最佳成績。（資料圖片／趙子晉攝）

捕捉賽玩法簡單直接，40圈過後首名衝線即奪冠。李思穎最後5圈留守中游，直至最後兩圈，韋比絲率先發力，力壓愛爾蘭車手基莉士比（Lara Gillespie），連續三年稱霸捕捉賽，李思穎緊隨其後，以第5名衝線，創下港將在女子捕捉賽的史上最佳，她在兩年前以第6名衝線。

李思穎明轉戰女子淘汰賽，再爭佳績，而短組的杜棹熙及楊礎搖將分途出戰男子競輪賽及女子爭先賽。

荷蘭的韋比絲連續三年稱霸捕捉賽。（路透社）

場地單車世錦賽賽程



10月15日（周四）

12:00 男子競輪賽首圈

12:27 女子爭先賽資格賽

13:18 男子競輪賽復活賽

13:45 女子爭先賽1/16決賽

14:23 男子競輪賽8強

14:37 女子爭先賽1/8決賽

17:05 女子團體追逐賽首圈

17:33 女子爭先賽8強第一場

17:49 男子競輪賽準決賽

18:00 男子團體追逐賽決賽

18:14 女子爭先賽8強第二場

18:30 女子淘汰賽

18:52 女子爭先賽8強第三場

19:18 男子競輪賽7-12名次賽

19:25 男子競輪賽決賽

19:30 男子捕捉賽

19:48 女子團體追逐賽

