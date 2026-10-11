中超孫銘謙力壓亞歷斯祖助攻救主　助天津護級兼破壞成都封王派對

港足成員孫銘謙協助香港隊捧走首屆FIFA東盟盃冠軍，隨即將火熱狀態帶回中超賽場。今季中超接近尾聲，孫銘謙效力的天津津門虎作客成都蓉城，戰至91分鐘孫銘謙擺脫蓉城守將兼港隊隊友亞歷斯祖傳中，助攻西班牙外援基利斯（Alberto Quiles），領天津1：0絕殺蓉城，護級形勢一片光明，同時破壞成都蓉城的提前封王派對。



今仗對兩家球會皆具備重大歷史意義，成都蓉城高居榜首，聯賽剩餘4輪，領先潛在爭冠對手大連英博12分，今輪只要打和即能提前鎖定中超冠軍。成都主場鳳凰山足球場擠入創場館歷史新高的41817名球迷，準備見證四川職業足球歷史上首個頂級聯賽冠軍。恰好今場亦是天津隊史第1000場職業聯賽正式比賽。

孫銘謙貢獻助攻幫助天津津門虎作客以1：0絕殺成都蓉城。（微信公眾號＠天津津門虎足球俱樂部）

孫銘謙回歸左閘正選踢足全場，天津以5後衛陣式面對成都鋒線。由於1分對雙方皆可接受，兩隊在法定時間內戰術偏向保守，直至90分鐘仍維持0：0。成都蓉城於88分鐘換入亞歷斯祖加強右路防守，兩位港將直接對決，孫銘謙補時階段在邊路利用速度擺脫亞歷斯祖，送上關鍵助攻，幫助天津攻入今場比賽唯一入球，91分鐘絕殺對手。

今季季初，天津津門虎因涉中國足壇反腐案被扣除聯賽積分，以負10分起步，開季更經歷5輪不勝，歷時10場比賽才將負分「清零」，大半季都在護級泥沼苦苦掙扎。經歷漫長追分以及聯賽後半段出色發揮後，天津津門虎目前護級形勢已相當樂觀，聯賽剩三輪，天津暫以28分排在第12位，超出降班區7分。

孫銘謙效力的天津津門虎今季以負10分起步，大半季都在護級掙扎。（微信公眾號＠天津津門虎足球俱樂部）

孫銘謙雖然今季聯賽尚未「開齋」，但多次在護級戰役展現速度與傳中能力。孫銘謙早前在天津對護級對手青島海牛時，亦曾憑速度送出關鍵傳球，助攻巴西隊友Schettine先開記錄，幫助球隊搶得護級寶貴3分。

成都蓉城主場封王派對落空 亞歷斯祖仍有望中超兩連冠

亞歷斯祖上季隨上海海港奪得個人首個中超冠軍，成為第一位獲中超冠軍的港將，今季轉投成都蓉城，雖今輪最後時刻無緣主場封王，但球隊依然手握多個冠軍點。如今輪稍後出賽的大連英博無法在今夜對青島西海岸全取3分，或成都在下輪比賽順利打和對手，即可獲今季中超冠軍，亞歷斯祖亦極大機會能夠寫下港將在中超兩連冠的紀錄。