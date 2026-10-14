場地單車世錦賽｜港隊出戰團體追逐賽及競速賽資格賽　均無緣過關

兩年一度的世界場地單車錦標賽今日在上海展開，港隊派出13名車手參賽，在亞運會摘下1銀1銅的李思穎，將會參戰女子全能賽、淘汰賽、捕捉賽，加上夥拍梁穎儀鬥麥迪遜賽，個人參加四個項目。首日賽事率先由男、女子團體追逐賽及競速賽展開。



中午上演的男子團體追逐賽資格賽，港隊由朱浚瑋、繆正賢、伍柏亨、曹棨光上陣，18支參賽隊伍中，成績最快的8隊可晉級首圈賽事。丹麥隊以3分44.991秒首名過關，英國、意大利、澳洲、新西蘭、德國、美國和法國以第二至八名成績晉級。 中國隊以第九名剛好與下一圈比賽無緣，香港隊全程未能跟上前列，成績為4分03.442秒，以第17名完成。

港隊在名古屋亞運場地單車摘下2銀2銅。（資料圖片／趙子晉攝）

下午舉行的女子團體競速賽資格賽，由於程嬿珊受傷避戰，港隊改派楊礎搖夥拍吳思穎、童森、出戰，同樣是18隊之中成績最快的8隊晉身下一輪。英國隊以45.842秒首名晉級，中國隊以45.912秒列次名，接下來為德國、獨立中立運動員（AIN）、澳洲、荷蘭、新西蘭及法國。港隊以49.926秒列第17名，未能晉身下一圈賽事。

梁穎儀李思穎將在世界錦標賽再合作出戰女子麥迪遜賽。（資料圖片／趙子晉攝）

緊接上演的男子團體競速賽資格賽，港隊由杜棹熙﹑翁浚皓﹑莫沚駿上陣。125米分段排第7位的中國隊後勁凌厲，以42.627秒次名晉級，僅次以42.351秒排第一名的荷蘭隊。日本、澳洲、英國、法國、千里達及多巴哥、捷克均能過關。港隊以44.787秒列第15名，無緣下一圈賽事。

世界場地單車錦標賽2026香港隊名單（男子組） 個人追逐賽 伍柏亨 競輪賽﹑爭先賽 杜棹熙 個人計時賽 翁浚皓 團體競速賽 杜棹熙﹑翁浚皓﹑莫沚駿 團體追逐賽 朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光