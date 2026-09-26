亞運會2026．港隊游泳總結︱不再是何詩蓓一人團隊　小將相繼冒起

愛知．名古屋亞運會游泳項目曲終人散，港隊今屆繼續在兩大星將何詩蓓、何甄陶領軍下，寫下2金3銀1銅佳績。即使何詩蓓在50米自由泳摘銀後宣布今屆是她參賽的最後一屆亞運，香港游泳隊今屆有多員新力軍冒起，正如何詩蓓所言，「現在我知道當我退役後，有下一代能延續，感覺係好安定、好放心。」



亞運會2026．港隊游泳總結︱17歲的李芯瑤兩度陪伴何詩蓓游決賽。（楊宇翹攝）

香港游泳隊不再是何詩蓓「一人團隊」

何詩蓓2014年初戰亞運，2018年雅加達亞運因傷避戰，上屆杭州亞運再度參賽，獨取2金1銀3銅，當中4面獎牌來自個人項目，2面為接力賽獎牌，加上何甄陶在男子50米自由泳的銀牌，兩大星將幾乎撐起整個香港游泳隊。

亞運會2026．港隊游泳總結︱何詩蓓領軍戰女子4X100米自由泳接力摘銀，奪香港游泳隊今屆首面獎牌。（楊宇翹攝）

時隔3年，雖然港隊大部分游泳獎牌依然來自何詩蓓，她成功衛冕女子100米及200米自由泳，50自亦再獲銀牌，棄戰上屆獲銅牌的50蛙，出戰4X100米自由泳接力與隊友取得一面珍貴的銀牌，個人獨取2金2銀，而何甄陶亦再次在男子50自摘銀，但今屆亞運游泳項目的6日賽事之中，每天均有多個泳手能夠晉級決賽，簡綽桐出戰女子100米蝶泳在強手林立之中獲得銅牌，麥世霆在男子200蛙與獎牌也只是0.01秒之差，何詩蓓出戰的3個個人項目決賽，都不再是獨自一人上場，身邊均有李芯瑤或馬紫玲與她結伴上場，港隊多位首戰或第二次參加亞運的小將相繼冒出頭來，當中高嘉蓮甚至只得14歲。

亞運會2026．港隊游泳總結︱高嘉蓮（左）只得14歲，初戰亞運已在4項決賽出戰。（楊宇翹攝）

一眾小將齊冒起 6日游泳館決賽均有港將登場

每逢亞運港隊均有大量泳手參賽吸取經驗，惟能夠在決賽亮相的泳手並不算多。今屆港隊在游泳項目6日賽事中，每日均有多位泳手能夠在決賽登場。24歲的簡綽桐不止在100蝶奪銅兼刷新何詩蓓的香港紀錄，她在50蝶更在一日內兩度刷新自己保持的港績，就算獲得第4名未能再上頒獎台，表現亦十分耀眼。

亞運會2026．港隊游泳總結︱簡綽桐100蝶摘銅，加上4X100自接力銀牌，今屆獲1銀1銅。（楊宇翹攝）

23歲的關鵬是背泳能手，他在男子100米背泳同樣一日兩創本身由他保持的香港紀錄，繼而在200背亦游進決賽，獲得第8名。兩個主項均能游進決賽的同時，亦負責為港隊男子4X100米混合泳，男女子4X100米混合泳兩項接力負責游第一棒的背泳。

亞運會2026．港隊游泳總結︱麥世霆200蛙決賽以0.01秒之差無緣銅牌。（楊宇翹攝）

「世青蛙王」麥世霆仍只得20歲，今屆第二次參加亞運在50米、100米及200米蛙泳全數晉級決賽，當中在主項200蛙決賽再次施展凌厲後勁，游出2分08.77秒打破個人保持的香港紀錄，卻與韓國泳手曹成載只有0.01秒之差，未能踏上頒獎台，惟已證明他具備亞洲前列的實力。少說話、多做事的麥世霆，從小為游泳默默耕耘，17歲那年贏得200蛙世青賽冠軍後，一路持續努力，不斷挑戰新紀錄，相信大家在未來必定能見證他踏上大賽頒獎台一刻。

亞運會2026．游泳｜麥世霆200蛙決賽以0.01秒之差無緣銅牌。（楊宇翹攝）

17歲李芯瑤決賽兩度陪伴何詩蓓

上述三位第二次出戰亞運的港將之外，一班首戰亞運的港隊後起之秀，同樣十分搶眼，尤其是與何詩蓓一起出戰4X100自接力決賽的兩位小師妹李芯瑤和馬紫玲。先說說年僅17歲的李芯瑤，這位就讀協恩中學的泳將，在學界賽事屢破紀錄早已成名，更獲「小水怪」稱號。

亞運會2026．港隊游泳總結︱李芯瑤兩度與何詩蓓相伴，一起出戰100米及50米自由泳初賽和決賽。（楊宇翹攝）

她在今屆亞運女子100米自由泳初賽與何詩蓓同組並在身旁的泳道出戰順利晉級，決賽以55.45秒並列第7名。50自初賽亦是如此，並再度與何詩蓓殺入決賽，以25.11秒獲得第6名。李芯瑤年紀輕輕首戰亞運，已能夠在高手林立的自由泳項目闖入兩項決賽，而且表現淡定毫不怯場，前途無可限量。

亞運會2026．港隊游泳總結︱李芯瑤表現淡定毫不怯場，前途無可限量。（楊宇翹攝）

馬紫玲成「耐力王」 日日亮相游足14槍共4.5公里

18歲的馬紫玲（Gilaine）應是港隊今屆唯一在游泳項目6日賽事均有上陣的泳將，她不止上陣次數奇多，合共出戰14場賽事，而且多個途程均刷新個人最佳成績（PB）。首日（20日）賽事她先在1500米決賽登場，隨即出戰4X100米自由泳接力。她在初賽和決賽均負責游第一棒，接力賽只有這一棒的成績會被計算為紀錄，Gilaine在決賽游出54.95秒，寫下個人100自個人最佳成績（PB）。

亞運會2026．港隊游泳總結︱馬紫玲在今屆游泳館6日賽事均有上陣。（楊宇翹攝）

馬紫玲次日（ 21日）在200米自由泳與何詩蓓雙雙游進決賽，並以1分59.75秒首度游進2分鐘之內，再創PB列第5名；馬紫玲第三日（22日）賽事出戰另一個人項目400米自由泳，再次成功游入決賽，游到今屆個人第7場比賽，仍能以4分15.03秒再創個人最佳時間。

亞運會2026．港隊游泳總結︱馬紫玲在100自、200自、400自和800自全數刷新個人最佳時間。（楊宇翹攝）

第四日（23日）賽事，馬紫玲先後在男女子4X100米混合接力賽事登場，初賽和決賽均負責最後一棒的自由泳；第五日（24日）賽事，她再在女子4X200米自由泳接力初賽及決賽上陣，再度游第一棒，決賽以1分59.57秒再次刷新200自PB，游到今屆第11場賽事一樣能PB，可見狀態之勇和能力之強。游泳館第六日（25日）亦是最後一天賽事，馬紫玲再出戰女子4X100米混合泳接力初賽及決賽，以及800米自由泳A組決賽，結果她在800自游出8分55.63秒，PB超過1秒。

亞運會2026．港隊游泳總結︱香港游泳隊大合照。（楊宇翹攝）

換言之，馬紫玲今屆亞運先後在100自、200自、400自及800自PB，當中200自更屢次刷新個人紀錄。她在14場賽事亮相，游泳總途程達到4.5公里，絕對是香港游泳隊中的「耐力超人」。她一直視何詩蓓為榜樣，今年隨對方腳步亦升讀密芝根大學，小妮子渴望到美國練水時可針對她在跳水、轉身等弱點作專門訓練。以她的能力和決心，相信佳績指日可待。

亞運會2026．港隊游泳總結︱14歲的高嘉蓮初戰亞運已在4項決賽出戰。（楊宇翹攝）

14歲高嘉蓮在4項目決賽落場

香港泳隊新力軍之中，14歲的高嘉蓮是年紀最細的其中一員，今屆亞運已先後在女子400米混合泳、200米蛙泳游入決賽。800自亦以後備身份在A組決賽登場，加上4X200米自由泳接力在初賽及決賽出場，初戰亞運已能夠在4場決賽上陣，吸收寶貴經驗。

亞運會2026．港隊游泳總結︱19歲的何沛熹（Adam Marcel Hofstede）是港隊另一矚目新星。（楊宇翹攝）

19歲的何沛熹（Adam Marcel Hofstede）隨何甄陶游入競爭激烈的男子50米自由泳決賽，並獲得第9名，是港隊另一值得留意的新星。此外，還有張心悅、林韵晴、楊凱晴、張智傑、趙浩俊等多位年輕泳將均能在今屆亞運的決賽中亮相，香港游泳隊確如何詩蓓所言愈來愈強大。

亞運會2026．港隊游泳總結︱何詩蓓今屆再獲2金2銀。（楊宇翹攝）

港隊告別傳奇在即 未來仍值得期待

香港游泳隊幸福地擁有何詩蓓和何甄陶兩大頂級泳將，然而何甄陶已經29歲，何詩蓓亦已是28歲，在泳壇中算是「老將」，何詩蓓在50自決賽後宣布今屆是她的最後一屆亞運，並承認「我知自己不可以一路游下去」。然而看見今屆港隊多位小將冒起，令她感到很開心，更稱：「現在我知道當我退役後，有下一代能延續，感覺係好安定、好放心」，揚言近年香港游泳隊發展得很好，今屆亞運一班小將的佳績「只是個開始」。

亞運會2026．港隊游泳總結︱何甄陶連續兩屆亞運榮獲男子50米自由泳銀牌。（楊宇翹攝）

名古屋亞運香港游泳隊賽果