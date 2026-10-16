歐霸｜般尼茅夫3：0格拉茨　取隊史歐戰主場首勝　下周戰AC米蘭

【足球】曾經遙不可及的歐戰夢想終於在主場成真，歐霸盃正成為英超球隊「櫻桃」般尼茅夫（Bournemouth）本賽季的「避風港」。



雖然本賽季在英超一勝難求，但繼今年9月中旬的歐霸盃以2：1客勝皇家蘇斯達後，般尼茅夫星期五（10月16日）在主場以3：0擊敗奧地利球隊格拉茨，贏得了隊史首場主場歐戰比賽。

般尼茅夫主場以3：0擊敗奧地利球隊格拉茨風暴。（Reuters）

本場比賽由兩名巴西球員聯手奠定勝局。艾雲尼臣（Evanilson）在上半場頭槌破門首開紀錄，隨後後備登場的拉恩（Rayan）在客隊狂攻尋求扳平之際遠射鎖定勝局。補時階段，艾華路洛迪古斯（Alvaro Rodriguez）命中罰球，將比分定格為3：0，錦上添花。

昔日遭扣17分 如今閃耀歐洲賽場

般尼茅夫的主場活力球場當日旗幟飄揚，對於「櫻桃」來說，這是一場不同尋常的歐戰盛宴。

般尼茅夫走過一條漫長的崛起之路。主隊看台上掛着「從負17分到歐戰夢想」的橫幅，見證球會從英格蘭低級聯賽墊底、一度瀕臨破產被扣除17分，一路蜕變為歐戰勁旅的傳奇歷程。下周，意甲豪門AC米蘭將造訪主場。

般尼茅夫足球隊。（Reuters）

效力球隊多年的隊長阿當史密夫（Adam Smith）賽後感慨道：

這一刻我們等了太久，球迷和球員都做好了充分準備。

這場勝利暫時緩解主教練馬高羅斯（Marco Rose）的帥位危機，這名新帥此前曾形容英格蘭足球充滿混戰與對抗，中場廝殺極其激烈，但他承諾會積極適應。

馬高羅斯賽後說：「我相信這支球隊，即便身處困境，他們始終保持自信。只要我們團結一心，打出這樣的表現，再配合球迷的支持，我們就會是一支極難被擊敗的隊伍。這就是我們要帶入下一場比賽的心態。」

新特蘭第93分鐘絕殺 葡次級隊主帥直呼「心碎」

在另一場焦點戰中，葡甲排名第15的葡萄牙球隊託雷恩斯險些在主場爆冷逼平英超的新特蘭。

新特蘭小將沙迪基（左）在第93分鐘禁區內抽射破門完成絕殺。（Reuters）

第37分鐘，託雷恩斯中衛費爾特斯（Gustavo Feltes）在前場扣過防守後，轟入一記石破天驚的遠射，幫助主隊取得領先。

落後的新特蘭在第60分鐘換上格列沙加（Granit Xhaka）與安素拿菲爾（Enzo Le Fee）兩大主力，這一調整迅速收到成效，阿霍卡（Ahoka）隨後破門扳平比分。

正當雙方陷入僵局、託雷恩斯看似將要創造奇蹟時，新特蘭小將沙迪基（Noah Sadiki）在第93分鐘禁區內抽射破門完成絕殺，幫助球隊以2：1驚險帶走三分。

託雷恩斯主帥西蒙斯（Carlos Simoes）賽後悲傷地說：

在最後一分鐘失球就像胸口捱了一拳，球員們在更衣室裏都心碎了。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】