亞運會2026｜劉慕裳洪晧崴相識二十載　從1C班課室走到亞運頒獎台

那年9月，在港灣道體育館舉行的香港空手道青少年賽，劉慕裳（Grace）看着場上正在比賽的洪晧崴（Howard），暗忖：「這個男生如此眼熟……」她打消攀談的念頭，翌日在林大輝中學的班房才相認。

轉眼已是二十載，由灣仔港灣道體育館到日本豐橋體育館，劉慕裳、洪晧崴，一同踏上名古屋亞運的頒獎台。或許兩人的生涯際遇不同，步伐不一樣，卻以不同方式在空手道的路上共同奮鬥。

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運空手道｜李智剛、鄧宇軒、洪晧崴組成的港隊在男子團體形添銅。（趙子晉攝）

劉慕裳與洪晧崴的共通點，除了是空手道港隊代表，又是名古屋亞運個人形獎牌得主，其實他們更是識於微時。

「我記得中一剛開學，周末有本地的青少年賽，隔天她（劉慕裳）過來問我：『你昨天是否打比賽？』我們讀同一班，都是打空手道，但互不認識……」身旁的劉慕裳插話：「是港灣道體育館，是我的第一個比賽，我一定記得。」

就讀林大輝中學的兩人，同年入讀中一，一同被分配到1C班，二人因為空手道而打開話匣子：成長環境相近，上學、訓練在相同地方，連上堂時如何利用桌子拉筋的方法也一樣，而且不時一同到海外參賽。相識多年，交談時總是不留情面，昨天又因為一包寵物小精靈而鬥嘴，「拿完獎牌就不懂欣賞隊友，問他要不要Pokemon卡特別版，他也不要了」，劉慕裳說。

名古屋亞運空手道｜港隊共獲得2銀3銅。（趙子晉攝）

劉慕裳早已在國際舞台嶄露頭角，近年榮登世界冠軍、摘下奧運銅牌，佳績數之不盡。洪晧崴卻沒有那麼順遂，他大多時間也為出賽席位苦苦掙扎。

洪晧崴當初轉項，與劉慕裳有一點關係，為與劉慕裳哥哥劉知名組隊參加團體形，阿崴從組手轉項，豈料不久後組合拆夥，他唯有發展個人形，卻一度被踢出體院，幸其後再獲召至港隊，再與劉知名合作，以另一組合再戰團體形。只是世事總是不斷重演，疫情前組合再解散，洪晧崴再度發展個人形。

名古屋亞運空手道｜洪晧崴的生涯一波三折。（趙子晉攝）

上班族可以轉工，職業運動員的選擇，只有「做」與「不做」。洪晧崴的空手道生涯一波三折，或許其他人早已放棄，他的字典似是沒有這詞語，他重新思考：「有什麼阻礙我達到更高層次？」阿崴改變打法，以往團體形講求力量，個人形需要著眼更多小技術，他逐一鑽研，疫情過後終見成果，2023年在K1甲組聯賽接連登上頒獎台。

亞運空手道｜在洪晧崴的字典裏，沒有「放棄」二字。（路透社）

當阿崴在個人形以成績印證進步，目光放至更遠大的未來時，他竟被選回出戰團體形，所有個人項目的訓練必須暫停。你因此錯過最佳進步時機，但從未喪志，直至今屆亞運，終於兩度踏上亞運頒獎台，締造香港空手道歷史，成為摘下男子個人形獎牌的第一人。

「33歲這個年齡踏上亞運頒獎台，太遲嗎？其實沒有遲或早，最重要攞得到，如今拿下兩塊獎牌，是我生命中最重要的獎牌，同時印證我的堅持、努力沒有白費。」

名古屋亞運空手道｜洪晧崴早前奪得男子個人形銅牌，創下歷史。（路透社）

天道酬勤往往是動人的故事，作為相識多年的好友及隊友，見證阿崴突破關口，踏上頒獎台，劉慕裳同樣替好友高興：「不論阿崴或男子隊，在亞運總是差一點點，阿崴在個人形擊敗強手登上頒獎台，終於做到了，我也有點感動。」

劉慕裳早在國際舞台角逐，出戰K1超聯等頂級賽事，洪晧崴大多參加次一級的甲組聯賽，兩人今次難得一同出隊，見證對方進步：「阿崴經常未能發揮自己所有，上次覺得他打得好，是上年的世錦賽外圍賽，他總是練習發揮較好，而今次在亞運把自己準備的好好發揮，這點讓我十分驚喜，始終在大賽發揮淋漓盡致非易事，所以他做得十分好。」

名古屋亞運空手道｜洪晧崴在今屆個人形發揮極佳。（路透社）

洪晧崴在名古屋亞運摘下兩面銅牌，除了是歷史，劉慕裳認為也是回報，「經歷過不同挫折、瓶頸，他大可以在任何一個時間點退出，但他沒有，這兩塊獎牌正是回報他多年的付出，他的韌力值得學習。」

那麼洪晧崴對劉慕裳最深刻印象又是那一幕？是去年世界錦標賽登頂前一刻。「當時分數仍未打出，我已在看台大叫：『世界冠軍！』以她當日的表現，冠軍是囊中物，當刻我都眼濕濕，我知道這個是劉慕裳多年的目標，而她一步一步走近，最終圓夢。」

名古屋亞運空手道｜見證劉慕裳登頂一刻，洪晧崴同樣感動。（趙子晉攝）

起點相近，際遇不同，劉慕裳和洪晧崴未必經常並肩作戰，但總會默默地為對方打氣，互相支持向目標進發。

「劉慕裳矯小卻志高，她永遠都走在最前，我一直跟隨她的步伐向前。如今好像收窄彼此的實力差距，才發現原來她那座山是更遠、更高的。她一直啟發我，如何追求完美。」阿崴說。