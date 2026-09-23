亞運會2026︱曾綺婷當媽媽後添動力　仍熱愛空手道未言退冀助後輩

曾綺婷成為媽媽後復出，第4度出戰亞運，今日（23日）終在空手道女子組手50公斤以下級獲得一面銀牌，首度踏上頒獎台。她賽後分享，當上媽媽後對空手道的熱愛未減，囝囝更為她添上一份額外力量，今屆亞運前她未為自己設下任何獎牌或目標，只求享受比賽過程，獲丈夫兼前港將鄭子文及兒子鄭一信在場見證，曾綺婷說：「拿到這面獎牌很開心。」

趙子晉名古屋現場直擊



名古屋亞運會2026．空手道︱香港隊曾綺婷出戰女子組手50公斤以下級賽事，一路殺入金牌戰。（趙子晉攝）

名古屋亞運會．空手道︱曾綺婷女子組手50公斤以下級奪銀牌

曾綺婷出戰空手道女子組手50公斤以下級，一路過關斬將，8強6：0輕取中華台北的鍾雅淇，準決賽5：4擊敗菲律賓的Marie June Adriano躋身金牌戰。來到決賽面對馬來西亞選手Shahmalarani CHANDRAN，曾綺婷與對手在法定時間內未取任何分數，最終4名裁判一致認為Shahmalarani CHANDRAN表現較好，判馬來西亞選手獲勝，曾綺婷獲得一面銀牌。

名古屋亞運會2026．空手道︱香港隊曾綺婷獲女子組手50公斤以下級銀牌。（趙子晉攝）

曾綺婷：「未預設獎牌目標，只求享受今屆過程」

曾綺婷賽後接受本報及本地傳媒訪問時稱，「好開心，一路同自己講不預設任何獎牌目標，因為想用享受去參加呢個比賽，我覺得自己能夠達成，享受之餘亦發揮到平時應有的表現。」雖然決賽落敗，但她認為今場本身已是「硬仗」，「大家都打得好好，輸咗都唔緊要，因為至少我已享受比賽，達到無預設的期望，入到決賽並拿到獎牌。」

名古屋亞運會2026．空手道︱曾綺婷第四度出戰亞運。（趙子晉攝）

兒子帶來新動力 曾綺婷：我仍熱愛空手道

曾綺婷已屆34歲，2023年杭州亞運後一度暫別賽場，並在2024年9月誕下兒子，她並未因為生育萌生退意，反而更添動力，「因為有咗小朋友，有另一種力量叫我去繼續，呢種力量不是像訓練那樣要去得到一些成績、有一些壓力。我仍然很喜歡這個運動，亦很希望兒子可以看到，於是跟自己說：不如努力下去吧！」

名古屋亞運會2026．空手道︱丈夫與兒子到場為她打氣，令曾綺婷倍添動力。（趙子晉攝）

曾綺婷續稱，「我仍很熱愛空手道，很喜歡我的教練，於是決定繼續下去。雖然我和教練彼此之間均沒有給予對方任何期望，但我很想跟我的教練一起達成這個目標，他也希望我可以享受，叫我要「have fun」（玩得開心）。」

名古屋亞運會2026．空手道︱丈夫與兒子到場為她打氣，令曾綺婷倍添動力。（趙子晉攝）

囝囝坐在觀眾席上，曾綺婷稱「力量很大」，「第一場我得到分的時候，都會望一望他，看看他在不在，看到他在便想：『OK，我再拿多些分給他看』。見到家人在場支持，感覺好開心。」

名古屋亞運會2026．空手道︱曾綺婷稱仍非常熱愛空手道。（趙子晉攝）

她表示，今次是年幼的兒子第一次現場看她比賽，賽前已害怕他會緊張，曾綺婷笑稱：「他已經驚咗我了」，「拿到呢面獎牌好開心，囝囝同先生同一天生日，這是一份很好的禮物，相信我老公現在一定好開心。今晚會跟他們慶祝生日，好好慶祝。」曾綺婷常常要到海外比賽，她感謝丈夫照顧囝囝，「非常不容易，很感激他支持我。」

名古屋亞運會2026．空手道︱丈夫與兒子到場為她打氣，令曾綺婷倍添動力。（趙子晉攝）

名古屋亞運會2026．空手道︱曾綺婷比賽英姿。（趙子晉攝）

兼顧運動趴與媽媽兩崗位 希望未來「可見到更多的曾綺婷」

亞運首度踏上頒獎台，並不是這位空手道搏擊老將運動生涯的終點，因為曾綺婷自覺在這個運動尚有未完成的任務，未來打算繼續兼顧空手道與當媽媽這份責任，「我仍然很喜歡空手道，我在生活上做運動員和做媽媽兩個崗位能夠取得平衡，我想繼續做運動員除了想繼續比賽，亦想幫助年輕的隊友，想在下屆（亞運）和接下來的其他比賽，『見到更多的曾綺婷』。」她直言，不會去想下屆亞運，冀到時由年輕隊友代表香港出賽，「希望見到空手道搏擊項目除了我之外，亦可見到更多不同的名字。」

對於今屆亞運空手道收穫2銀3銅共5面獎牌，「一定有驚喜，大家都發揮得非常好，恭喜每一位。相信得不到獎的隊友亦已用上200倍的努力去準備，希望他們在之後其他的比賽繼續努力。」曾綺婷亦希望借她的例子讓後輩能更加信任自己，「我生完也可以，他們亦有能力做到，希望他們能有這個心態繼續衝落去。」