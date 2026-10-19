高美斯超遠笠射　白禮頓大破水晶宮升至第3　7輪轟23球冠絕英超

周日（18日）在英超第七輪賽事，白禮頓有中場迪亞高高美斯（Diego Gómez）中圈起腳超遠笠射破門技驚四座，助球隊最終以5：0大破水晶宮。賽後，白禮頓得16分升上第3位，今季累計射入23球除高踞英超第一名外；在歐洲五大聯賽，亦僅得巴塞隆拿在9場西甲聯賽中射入39球，入球較白禮頓更多。



自2024年2月，前主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）領軍時主場以4：1擊敗水晶宮後，「海鷗」已經連續4場在「A23公路打吡」中無法擊敗宿敵。

開賽4分鐘，水晶宮年輕後衛祖迪簡禾特（Jaydee Canvot）一記烏龍球揭開大屠殺序幕。3分鐘後，迪亞高高美斯在距離球門51.3米位置起腳射門轟入超級「世界波」。

迪亞高高美斯中場起腳射入超級世界波。（路透社）

白禮頓之後已完全掌控戰局，耶辛艾耶利（Yasin Ayari）、高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）、軒素活（Jack Hinshelwood）等先後再建功，以5：0擊敗對手水晶宮。

英超第7輪，白禮頓5：0大勝水晶宮。（路透社）

高美斯超遠射破網 鄧克自嘲「今季最佳入球」被搶

白禮頓隊長李維士鄧克（Lewis Dunk）上月剛在對高雲地利賽事中轟入35碼遠射，並奪得英超9月最佳入球。短短五周後，隊內遠射「天花板」大幅推高。高美斯在中圈附近截得皮球後，直接起腳笠死對方門將，「持球時，我知道守門員企位稍微靠前了些，我對這個入球非常滿意。入球後我不知道該往哪裏跑，也不知道該做什麼。」鄧克賽後開玩笑點評高美斯神仙球：「他搶走了我本季的最佳入球。」

白禮頓入球火力全歐洲第二 升上三甲教頭急降溫

白禮頓5：0狂勝水晶宮再次盡顯進攻火力，早前白禮頓曾在聯賽中3球大勝衛冕冠軍阿仙奴，5球大炒升班馬高雲地利以及4球勝阿士東維拉。白禮頓目前以23個總入球數超越豪門球隊，列英超頭名，較榜首曼城多4個，比次席阿仙奴的11球多出一倍有餘（多出12球），成為自1992年英超成為頂級聯賽以來，前7輪並列第4多入球的球隊。而白禮頓失球數僅有5個，與阿仙奴並列為今季英超失球最少的球隊。

靴施拿領軍白禮頓升至聯賽第3，但他即時提醒球迷不要得意忘形。（路透社）

白禮頓暫時16分列積分榜第3名，進入歐聯資格區，球會過往在頂級聯賽的最好成績是第6名，今季攻守皆優的白禮頓無疑讓海鷗球迷給予更多期待，但主帥靴施拿（Fabian Hürzeler）即時提醒球迷冷靜，「球迷不應該看積分榜，他們應該享受今晚，穿上白禮頓球衣，放下手機，飲杯啤酒或什麼。從我來到這裏，我們始終專注於球員表現，不論球隊戰績好壞，我們都想要培養球員，也想要提升球會的整體水平。因此，我認為現在不是看積分榜的好時機。現在應該做的是回顧比賽，努力改進，好好恢復。」

白禮頓下輪聯賽將作客利物浦，隨後將於聯賽盃與英超兩鬥曼城，這才是靴施拿領軍的白禮頓真正的挑戰。