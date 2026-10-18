英超︱曼聯頹勢未止「玫瑰打吡」賽和列斯聯　7戰得7分排第13

近況平平的曼聯，周日英超作客列斯聯，紅魔鬼雖在「玫瑰打吡」上半場先開紀錄，但再次未能笑到最後。卡維特利雲的入球，助列斯聯扳平1：1，雙方各得一分，曼聯經已聯賽5場未勝，開季7戰累積只得7分，在英超聯賽榜排第13位。



英超︱曼聯作客列斯聯合演「玫瑰打吡」激戰。（路透社）

英超︱曼聯列斯聯合演「玫瑰打吡」 紅魔鬼力爭擺脫近期頹勢

曼聯新一季表現回落，近期更愈戰愈頹，聯賽4場不勝，如果計算所有賽事，近7場比賽3負3和，唯一勝仗已經要數到9月11日在歐聯聯賽擊敗阿塞拜疆隊沙巴FC。低潮中作客宿敵列斯聯，卡域克迎難而上力求「反底」。

英超︱曼聯前鋒麥比奧莫上半場曾浪費入球良機。（路透社）

曼聯上半場防守穩健 麥比奧莫入球上半場領先1：0

曼聯排出4-2-3-1陣式，般奴費南迪斯、泰利文斯、阿密特迪亞路在前場支援單箭頭麥比奧莫。兩隊經過早段試探，紅魔鬼上半場前線接連創造入球良機，麥比奧莫雖在27分鐘失機，但他隨即將功補過，35分鐘接應泰利文斯地波傳中，近門為曼聯射成1：0。曼聯上半場的防線相當堅固，半場維持一球領先優勢。

英超︱曼聯前鋒麥比奧莫將功補過，35分鐘近門為曼聯射成1：0。（路透社）

利辛度馬天尼斯半場被換出 列斯聯下半場即找到缺口扳平

主隊列斯聯上半場未能創造有效攻勢，預期入球值（xG）只得0.25，不計死球更跌至0.13，反觀曼聯達到0.66。可是長期受傷患困擾的曼聯中堅利辛度馬天尼斯，半場被換出，由馬沙拉奧入替。下半場初段列斯聯變得積極，而且很快已收到效果。曼聯防線失去「矮馬」後突然出現缺口，列斯聯51分鐘把握角球機會，史達治開出角球，梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）頭槌二傳，卡維特利雲乖巧心口控定再快腳射入，為列斯聯扳平1：1。

英超︱卡維特利雲為列斯聯扳平1：1。（路透社）

卡域克為增強曼聯攻力，先在74分鐘換入美臣蒙特取代巴利巴，84分鐘再以根夏取代泰利文斯。比賽尾段曼聯攻勢較旺盛，惟未能再取得入球，紅魔鬼只能1：1賽和列斯聯。

英超︱卡維特利雲為列斯聯扳平，開心與主場球迷慶祝。（路透社）

曼聯作客在列斯聯身上只搶得1分，今季7場聯賽累積7分，排第13位。列斯聯主場保持不敗，以10分排在第7位。

同時舉行的另外兩場英超賽事，般尼茅夫主場2：0擊敗新特蘭，取得今季首場聯賽勝仗，以6分升上第15位。

英超︱白禮頓5：0大勝水晶宮。（路透社）

靴士拿（Fabian Hürzeler）領軍的白禮頓主場「大開殺戒」，半場已經3：0遙遙領先水晶宮，終以5：0大勝收場，在稍後出場的阿仙奴作客森林前，以5勝1和1負得16分，暫時升上第2位。