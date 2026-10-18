英超｜車路士勝愛華頓門將馬天尼斯恐怖受傷　下顎骨折已動手術

英超第7輪，車路士作客以2：0擊敗愛華頓全取三分，惟勝仗換來慘痛代價，阿根廷門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）在下半場一次出迎時與對手嚴重碰撞，導致下顎骨折重傷離場，需要進行手術治療。



比賽進行至下半場中段，馬天尼斯在撲救一次罰球攻勢時，與愛華頓中堅班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）頭碰頭相撞。賽事中斷接近10分鐘，班夫韋迪在接受治療後能夠繼續比賽，但馬天尼斯一直倒地不起，醫療團隊需為他戴上氧氣面罩輔助呼吸，最終由擔架抬出。21歲比利時小將彭達斯（Mike Penders）入替，迎來英超處子戰。

馬天尼斯與班夫韋迪相撞，前者重傷離場。（路透社）

車路士前鋒柏度尼圖（Pedro Neto）今仗梅開二度鎖定勝局，賽後第一時間將勝利獻給隊友：「今場勝利是屬於馬天尼斯的，希望他早日康復。」賽後車路士領隊沙比阿朗素（Xabi Alonso）為球迷帶來初步消息：「據我所知，他離開球場時是清醒的。他正在醫院接受預防性檢查，我們只能等待進一步結果。」

馬天尼斯的頭部、頸部及背部CT掃描結果均無大礙，但掃描顯示其下顎骨折，必須進行手術。他目前已經完成下顎修復手術，正留院觀察，妻子Mandinha在Instagram上傳了限時動態報平安，「感謝大家的留言，感謝大家對達米安的關心。他沒有事，沒有大礙，很快就會恢復。衷心感謝大家的關心與支持。」

馬天尼斯被擔架護送離場，令球會及球迷十分擔憂。（路透社）

馬天尼斯於今日（18日）中午親自發文，「感謝大家的關心訊息，手術順利。最重要的是我們贏了，我幾週後會回歸。」

馬天尼斯發文曬自拍向球迷報平安。（nstagram@emi_martinez26）

車路士目前暫未發佈公告通報傷情。下顎骨折手術後的康復時間大致需要6到8周，具體取決於骨折的嚴重程度和治療效果。接下來車路士將於下周與熱刺進行倫敦打吡，以及隨後作客利物浦出戰聯賽盃，月底10月31日將硬撼曼聯，馬天尼斯恐難以趕及復出。在主力門神長休之下，年僅21歲的彭達斯能否頂住壓力，將成為藍軍後防最大考驗。