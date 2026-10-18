英超｜馬列斯卡率曼城7連勝　超越哥迪奧拿創新帥開季最佳紀錄

馬列斯卡（Enzo Maresca）頂著千斤壓力與挑戰，今夏重返曼城接替功勳主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）。季初社區盾曼城吞3蛋慘負阿仙奴，質疑聲圍繞耳邊，英超開季後聯賽順利取得7連勝，超越「師父」哥迪奧拿創下的紀錄，成為英超史上首位新上任即在開季領軍聯賽7戰全勝的領隊。



英超第7輪曼城主場迎戰葉士域治，停賽期滿復出的菲爾科頓（Phil Foden）先開紀錄，客軍日本前鋒前田大然火速追和。曼城挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）挺身而出梅開二度，助曼城領先至3：1。曼城守將馬克古希（Marc Guehi）85分鐘禁區內踢跌對手前鋒法達胡（Abdul Fatawu）被判十二碼。夏窗加盟的葉士域治新兵施安菲林明（Zian Flemming）主罰命中。最終曼城以3：2擊敗葉士域治，開季取得聯賽7連勝，繼續穩坐榜首。

英超第7輪，曼城3：2擊敗葉士域治。（路透社）

英超｜馬列斯卡甫上任即率曼城聯賽7連勝 創英超領隊新紀錄

曼城主帥馬列斯卡成為英超歷史上首位新上任取得聯賽7連勝的主教練，其中包括作客擊敗曼聯贏得「曼市打吡」以及作客3球挫利物浦的硬仗。

馬列斯卡成為首位新上任取得英超聯賽7連勝的主教練。（路透社）

在馬列斯卡之前，英超有3位新帥上任後聯賽6連勝，其中一位正是他的「師父」哥迪奧拿。哥帥在2016／17球季率領曼城取得開局6連勝，但紀錄隨作客0：2不敵熱刺而告終。意大利名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）2009／10球季領軍車路士、蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）2018／19球季接手暫代曼聯主帥時，均在6連勝後止步。

曼城今次寫下7連勝，亦攀升至英超球隊開季連勝紀錄第3位。2005／06球季寫下開季9連勝的車路士，2019／20開季8連勝的利物浦，均順利捧起當季英超冠軍獎盃。

馬列斯卡對創下歷史里程碑感到驚喜，「我當然沒想到能7戰全勝，我們配合得很好，狀態也不錯，我對目前的整體情況非常滿意。我們一起經歷了一些痛苦才走到今天，但總的來說，結果不錯。」

不過，傷兵潮已悄然降臨，夏蘭特在補時階段一次碰撞後受創，賽後稍為一拐一拐地離開球場，中場大將高華錫（Mateo Kovacic）亦在今仗傷出。馬列斯卡賽後證實短短10分鐘內多達5將健康亮紅燈：「馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）、高華錫、夏蘭特、安東尼施美安（Antoine Semenyo）和尼高奧萊利（Nico O'Reilly）都受傷了。」

連續兩場比賽梅開二度的夏蘭特在今仗補時一次對抗中痛苦倒地。（路透社）

「我問過他們，馬菲奧斯、高華錫、夏蘭特說他們沒事。至於尼高，如果你還記得他對陣高雲地利時的傷情，他的背傷問題依舊存在。我們唯一需要等待的就是安東尼施美安。」