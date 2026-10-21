PSG挫巴塞歐聯跨季13連勝　3主力傷出基華拉斯基利亞疑ACL重創

歐聯聯賽階段第3輪，巴黎聖日耳門（PSG）主場4：2挫巴塞隆拿，今季歐聯3連勝，並在這項歐洲球會最高級別賽事寫下跨季13連勝。今場激戰PSG卻付出沉重代價，陣中3名主力接連因傷退下火線，格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）更傳出膝部前十字韌帶（ACL）重創。



巴黎聖日耳門聯賽開季受挫，接連遭雷恩與里爾逼和，更以1：2不敵摩納哥，聯賽前3輪未嘗一勝，至9月中旬才找回聯賽勝利感覺，仍以得失球差列里昂後排積分榜次席。一踏入歐洲賽場，PSG重展霸主本色，上輪歐聯聯賽階段先以4：2挫曼城，今輪面對巴塞隆拿，兩隊開賽即不設防對攻，合共製造多達40次射門。PSG由杜伊（Desire Doue）先開紀錄，巴塞隆拿55分鐘由19歲小將Xavi Espart扳平。72分鐘，杜伊助攻盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）頭槌頂入，PSG以2：1再度領前。巴塞翼鋒拉明耶馬（Lamine Yamal）再度追和，PSG終憑域天拿（Vitinha）、法比安雷斯（Fabian Ruiz）80分鐘後連入兩球，鎖定4：2勝局，送給巴塞今季首場敗仗。

歐聯聯賽階段第3輪，巴黎聖日耳門4：2擊敗巴塞隆拿。（Reuters）

PSG在歐聯已取得跨季連續13場不敗（9勝4和），追平球隊在2012年10月至2013年 11月由意大利名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）與法國主帥白蘭斯（Laurent Blanc）領軍時期所創下的隊史最長歐聯不敗紀錄。

儘管作客的巴塞隆拿在控球率以54%稍佔上風，但安歷基（Luis Enrique）領軍的PSG展開極具侵略性的前場逼搶，賽後安歷基盛讚球員貫徹戰術構想，「我見到巴黎聖日耳門維持一貫的高水準表現。以我們積極進取的逼搶風格，更容易對對手施加壓力，我們對自己的戰術哲學深信不疑。所有人都很清楚，要在全場限制柏迪、丹尼爾奧莫與拉芬夏是多麼艱巨的任務。正是這種最高強度的對決，展現出我們到底是一支擁有什麼特質的球隊。」

PSG通過前場逼搶向巴塞隆拿施加壓力。（Reuters）

然而PSG在一場比賽中痛失3名大將，19分鐘，金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）拉傷大腿後肌，隨後被換下。下半場基華拉斯基利亞與Xavi Espart對抗後重摔在地，後衛馬昆奴斯（Marquinhos）亦在回防時拉傷，二人雙雙在工作人員攙扶下離場。

法國媒體披露基華拉斯基利亞傷勢不樂觀。（Reuters）

其中基華拉斯基利亞傷勢恐更為嚴重，法國媒體披露，隊醫初步診斷此子疑似ACL撕裂，基華拉斯基利亞將在周三（21日）接受詳細磁力共振檢查。